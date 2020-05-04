У Запоріжжі коронавірус виявили у семирічного вихованця дитячого будинку-інтернату

Інших вихованців інтернату перевіряють на наявність вірусу

Запорізька облрада

Інших вихованців інтернату перевіряють на наявність вірусу

В КУ "Запорізький дитячий будинок-інтернат" Запорізької обласної ради виявлено дитину, заражену коронавірусом COVID-19.

Про це RegioNews повідомили в прес-службі Запорізької міської ради.

Як відомо, це єдиний підтверджений випадок захворювання в установі, хоча симптоми хвороби спостерігаються ще у п'ятьох дітей. Хворому - 7 років.

Всього в дитячому будинку-інтернаті перебуває 120 вихованців - всі вони, а також працівники установи, зараз проходять тестування на коронавірус.

Нагадаємо, на ранок 4 травня, у Запорізькій області зареєстровано 285 підтверджених випадків захворювання коронавірусом.

Як повідомлялося, у ще одному запорізькому гуртожитку виявили коронавірус - там медики перевіряють близько 45 осіб. Серед захворілих одна жінка - медик. Її госпіталізували в обласну клінічну лікарню.