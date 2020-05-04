У Міносвіти розповіли, до якого числа можна змінити місце здачі ЗНО
Місце здачі Зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році можна буде змінити з 6 по 18 травня у випадках, якщо місце проживання учасників та навчальний заклад знаходяться в різних областях, або на відстані більше 150 км один від одного.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу МОН України.
Учні шкіл-інтернатів, установ професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які на час карантину поїхали додому в іншу область або на велику відстань від свого навчального закладу, можуть мати незручності з доїздом в населений пункт, зазначений ними раніше при реєстрації. Тому ми даємо їм можливість скласти тестування в найближчому до них пункті проведення ЗНО", − зазначила в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
Змінити місце проходження учасники можуть, звернувшись до керівника свого навчального закладу і вказавши місце проходження сесії ЗНО. Керівники навчальних закладів зі свого боку повинні внести зміни в реєстраційні дані.
Зазначається, що відповідний лист було направлено керівникам навчальних закладів.
Як повідомлялося раніше, у зв'язку з загальнонаціональним карантином МОН розробило два сценарію завершення навчального року, проведення ЗНО та вступної кампанії і скасувало держатестацію школярів 2020 року.
Нагадаємо, з 6 квітня, для учнів 5-11 класів з усієї країни стартував проект "Всеукраїнська школа онлайн" – уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом будуть транслювати українські телеканали і YouTube-канал Міністерства освіти і науки.
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