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05 травня 2020, 09:15 18

У Зеленського спростували чутки щодо продажу гуманітарної допомоги з Китаю

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05 травня 2020, 09:15 18
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Частину масок вже безкоштовно передали в українські лікарні
Фото: Facebook Офіс Президента України
Частину масок вже безкоштовно передали в українські лікарні

У Президента Володимира Зеленського спростували чутки про те, що маски та інші засоби захисту, отримані як гуманітарний вантаж, відправили на продаж.

Про це заявив Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на телеканалі ICTV, передає RegioNews.

За словами чиновника, засоби захисту, які мережа "Епіцентр" закупила у Китаї і доставила літаком "Мрія", не були суто комерційним вантажем. Так, частину масок вже безкоштовно передали в українські лікарні, як і було домовлено.

Крім того, Фонд ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі Президента закупив партію засобів захисту не за бюджетні гроші, а виключно за кошти, які пожертвували представники бізнесу.

Нагадаємо, у кінці квітня літак АН-225 "Мрія" доставив в Україну велику партію масок, захисних костюмів та окулярів для медиків. Президент Володимир Зеленський зустрів вантаж в аеропорту, зазначивши, що це один з найбільших за обсягом вантажів, які Україна отримала останнім часом.

Частина вантажу на борту була комерційної і призначалася для мережі будівельних супермаркетів "Епіцентр".


коронавірус Офіс президента медицина гуманітарна допомога
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