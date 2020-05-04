У МВС розповіли, якими засобами захищають співробітників від коронавірусу

Щодня на охорону публічного порядку заступає понад 22 тисячі поліцейських та гвардійців і близько 2 тисяч прикордонних нарядів

Фото: МВС

Щодня на охорону публічного порядку заступає понад 22 тисячі поліцейських та гвардійців і близько 2 тисяч прикордонних нарядів

Міністерство внутрішніх справ забезпечене засобами індивідуального захисту та дезінфекції для протидії коронавірусній інфекції на півтора місяці наперед.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

У міністерстві наголошують, що їхні працівники стоять на передовій лінії захисту від епідемії, тому захист персоналу є важливим завданням.

Станом на зараз у Національній поліції 142 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби (COVID-19), у Державній прикордонній службі – 17, Національна гвардія – 19, Державна служба із надзвичайних ситуацій – 3, Державна міграційна служба – 1. Окрім цього, серед працівників Міністерства внутрішніх справ є 59 випадків захворювання", - йдеться в повідомленні.

В МВС додали, що для захисту усіх 350 тисяч працівників в Китаю було закуплено півтора мільйона респіраторів, понад 260 тисяч костюмів біологічного захисту, 100 тисяч експрес тестів, 1000 термометрів, понад 200 тисяч пар одноразових рукавичок.

Частину цього вантажу було передано МОЗу для забезпечення першочергових потреб закладів охорони здоров’я по всій Україні.

Також Центральною поліклінікою МВС в квітні цього року було закуплено респіратори високого класу захисту моделі 3М 6800М виробництва відомої транснаціональної компанії "3М".

Це респіратори багаторазового використання зі змінними фільтрами, які призначені для роботи медиків системи МВС з хворими на особливо небезпечні інфекційні хвороби.

Своєчасне забезпечення засобами індивідуального захисту, дезінфекції та діагностики поліцейських, рятувальників, прикордонників, гвардійців і медперсоналу системи МВС стало запорукою своєчасного виконання завдань особовим складом Міністерства", - підкреслюють у відомстві.

Зараз міністерством прийнято рішення щодо закупівлі засобів індивідуального захисту та дезінфекції виключно у українських товаровиробників.

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Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 4 травня в Україні зафіксований 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

Кабінет Міністрів продовжив карантин до 22 травня, допустивши послаблення режиму.