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04 травня 2020, 17:59 21

Бранці Кремля утримуються у нелюдських умовах: Денісова вимагає реакції від омбудсмена РФ

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04 травня 2020, 17:59 21
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Стан здоров'я засуджених продовжує погіршуватися, на бранців здійснюють психологічний тиск
Фото: Facebook
Стан здоров'я засуджених продовжує погіршуватися, на бранців здійснюють психологічний тиск

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова звернулася до омбудсмена Російської Федерації Тетяни Москалькової з закликом надати медичну допомогу та покращити умови утримуваних в російському ШІЗО кримських татар. Про це вона написала в Facebook, передає RegioNews.

За її словами, понад 70 днів незаконно засудженого кримського татарина Еміля Джемаденова безпідставно утримують в ШІЗО в ФКУ ИК 16 ГУФСИН России по Республике Башкортостан, а інші бранці Кремля утримуються у нелюдських умовах.

Зокрема, площа приміщення на одного ув’язненого не відповідає встановленим нормам, відсутня гаряча вода, природна та штучна вентиляція, у камерах є таргани, щури та миші, а керівництво пенітенціарних установ постійно здійснює психологічний тиск.

Крім того, в умовах пандемії коронавірусной інфекції COVID-19 громадяни України, які незаконно утримуються на території РФ та тимчасово окупованого Криму досі не забезпечені засобами індивідуального захисту, дезінфекторами та ліками.

Денисова повідомила, що стан здоров'я фігурантів сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" продовжує погіршуватися.

Погіршився стан здоров'я в Умера Шабанова, у якого проблеми з серцем і кишківником. Рустем Сейтхалілов скаржиться на постійні сильні головні болі та проблеми з сечостатевою системою. Білял Аділов скаржиться на набряк ніг та постійний кашель, який не проходить більш як два тижнів. Сильний задушливий кашель також турбує Рустема Шейхалієва та Енвера Аметова, у останнього була підозра на туберкульоз легенів. У Джеміля Гафарова загострилися хронічні хвороби, Аліма Карімова турбують сильні шлункові болі", - написала вона

Крім того, Яшар Муедінов і Раїм Айвазов піддаються психологічному впливу з боку керівництва психіатричної лікарні під час проходження примусової судово-психіатричної експертизи.

Закликаю Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову терміново відреагувати та вжити заходів з метою забезпечення належних умов тримання і надання медичної допомоги всім незаконно утримуваним громадянам України", - зазначила Денісова.

Зазначимо, що 27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього було затримано 24 активіста за звинуваченням в участі забороненої в Росії і включеному Криму організації "Хізб ут-Тахрір". Едем Яячіков - зник, його місцезнаходження невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раим Айвазов.


коронавірус РФ ув'язнені СІЗО Людмила Денисова Омбудсмен
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