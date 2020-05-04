09:51  04 травня
В Україні вже понад 300 смертей від коронавірусу
15:26  04 травня
У регіонах знову масово протестують підприємці
15:54  04 травня
У Києві для дезінфекції вулиць вирішили використовувати безпілотники
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
04 травня 2020, 18:04 4

Мер Черкас прийшов до поліції, але допиту не було

Читайте также
на русском языке
04 травня 2020, 18:04 4
Читайте также на русском языке
Анатолій Бондаренко провів імпровізований брифінг під будівлею поліції
Анатолій Бондаренко провів імпровізований брифінг під будівлею поліції

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, якого раніше викликали на допит у кримінальному провадженні про послаблення карантинних заходів у місті, прийшов до слідчого управління, але допит у поліції не провели.

Натомість біля слідчого управління Нацполіції відбувся імпровізований брифінг Черкаського голови, повідомляє кореспондент Укрінформу, пише RegioNews.

Мені прислали повідомлення про скасування допиту... Але я прийшов як законослухняний громадянин, щоб потім не сказали, що це повідомлення вам прислав пранкер і ви не з'явилися на допит", - пояснив Бондаренко.

Він заявив, що вважає рішення виконкому про послаблення карантину "відновленням соціальної справедливості", бо закон не може застосовуватися вибірково.

Епідситуація в Черкасах під контролем. Кількість виписаних перевищує кількість захворілих. Коли ми побачили, що жоден працівник супермаркету не захворів, жоден працівник "Епіцентру" не захворів, де тисячі людей були скупчені, то вирішили, що можемо послабити карантин, але виключно з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних норм", - зазначив міський голова.

У пресслужбі ГУ Нацполіції Черкаської області розповіли, що допити перенесли у зв’язку з карантином, щоб не наражати на небезпеку людей, пише УНН.

По даному кримінальному провадженню проводять відповідні слідчі дії... Окрім живого спілкування, тобто допитів, вони перенесені на час завершення карантину", - сказали у пресслужбі.

Точної дати проведення допитів у поліції не повідомили.

Нагадаємо, минулого тижня мер Черкас Анатолій Бондаренко послабив карантинні заходи, що обурило центральну владу.

Поліція відкрила проти міської влади кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

При цьому міський голова вважає себе невинним. Бондаренко також заявляв про погрози, які надходили з Офісу Президента.

Сьогодні вранці, 4 травня, у Черкасах помітили на вулицях військову техніку. Місцевий активіст та радник міського голови Станіслав Коломієць заявив, що сили Нацгвардії з'явилися на вулиці через скандал навколо мера міста Анатолія Бондаренка.


карантин Черкаси поліція мер допит Анатолій Бондаренко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Кабінет міністрів продовжив карантин до 22 травня
04 травня 2020, 14:18
Все за планом: Черкаси патрулює військова техніка
04 травня 2020, 10:00
Мери Івано-Франківська та Львова виступили на захист Бондаренко
03 травня 2020, 14:51
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
04 травня 2020, 14:40
У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58
На банки поклали фіскальні функції: будуть відстежувати грошові перекази
28 квітня 2020, 15:36
Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
28 квітня 2020, 15:07
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Кличко звільнив Слончака за побиття поліцейського
27 квітня 2020, 12:50
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Кирило Молчанов
Всі блоги »
Суди при "короні": за що штрафують українців в регіонах
04 травня 2020, 12:00
Рівненщина: Порошенко зробив ставку на журналіста
03 травня 2020, 15:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Анатолій Бондаренко
Міський голова Черкас
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »