Мер Черкас прийшов до поліції, але допиту не було

Анатолій Бондаренко провів імпровізований брифінг під будівлею поліції

Анатолій Бондаренко провів імпровізований брифінг під будівлею поліції

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, якого раніше викликали на допит у кримінальному провадженні про послаблення карантинних заходів у місті, прийшов до слідчого управління, але допит у поліції не провели.

Натомість біля слідчого управління Нацполіції відбувся імпровізований брифінг Черкаського голови, повідомляє кореспондент Укрінформу, пише RegioNews.

Мені прислали повідомлення про скасування допиту... Але я прийшов як законослухняний громадянин, щоб потім не сказали, що це повідомлення вам прислав пранкер і ви не з'явилися на допит", - пояснив Бондаренко.

Він заявив, що вважає рішення виконкому про послаблення карантину "відновленням соціальної справедливості", бо закон не може застосовуватися вибірково.

Епідситуація в Черкасах під контролем. Кількість виписаних перевищує кількість захворілих. Коли ми побачили, що жоден працівник супермаркету не захворів, жоден працівник "Епіцентру" не захворів, де тисячі людей були скупчені, то вирішили, що можемо послабити карантин, але виключно з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних норм", - зазначив міський голова.

У пресслужбі ГУ Нацполіції Черкаської області розповіли, що допити перенесли у зв’язку з карантином, щоб не наражати на небезпеку людей, пише УНН.

По даному кримінальному провадженню проводять відповідні слідчі дії... Окрім живого спілкування, тобто допитів, вони перенесені на час завершення карантину", - сказали у пресслужбі.

Точної дати проведення допитів у поліції не повідомили.

Нагадаємо, минулого тижня мер Черкас Анатолій Бондаренко послабив карантинні заходи, що обурило центральну владу.

Поліція відкрила проти міської влади кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

При цьому міський голова вважає себе невинним. Бондаренко також заявляв про погрози, які надходили з Офісу Президента.

Сьогодні вранці, 4 травня, у Черкасах помітили на вулицях військову техніку. Місцевий активіст та радник міського голови Станіслав Коломієць заявив, що сили Нацгвардії з'явилися на вулиці через скандал навколо мера міста Анатолія Бондаренка.