В МВД рассказали, какими средствами защищают сотрудников от коронавируса

Ежедневно на охрану общественного порядка заступает более 22 тысяч полицейских и гвардейцев и около 2 тысяч пограничных нарядов

Фото: МВД

Ежедневно на охрану общественного порядка заступает более 22 тысяч полицейских и гвардейцев и около 2 тысяч пограничных нарядов

Министерство внутренних дел обеспечено средствами индивидуальной защиты и дезинфекции для противодействия коронавирусной инфекции на полтора месяца вперед. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews. В министерстве отмечают, что их работники стоят на передовой линии защиты от эпидемии, поэтому защита персонала является важной задачей. По состоянию на сейчас в Национальной полиции 142 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни (COVID-19), в Государственной пограничной службе - 17, Национальная гвардия - 19, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - 3, Государственная миграционная служба - 1. Кроме этого, среди работников Министерства внутренних дел является 59 случаев заболевания", - говорится в сообщении. В МВД добавили, что для защиты всех 350 тысяч работников в Китае было закуплено полтора миллиона респираторов, более 260 тысяч костюмов биологической защиты, 100 тысяч экспресс тестов, 1000 термометров, более 200 тысяч пар одноразовых перчаток. Часть этого груза была передана Минздраву для обеспечения первоочередных нужд учреждений здравоохранения по всей Украине. Также Центральной поликлиникой МВД в апреле этого года было закуплено респираторы высокого класса защиты модели 3М 6800М производства известной транснациональной компании "3М". Это респираторы многоразового использования со сменными фильтрами, которые предназначены для работы медиков системы МВД с больными особо опасными инфекционными болезнями. Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты, дезинфекции и диагностики полицейских, спасателей, пограничников, гвардейцев и медперсонала системы МВД стало залогом своевременного выполнения задач личным составом Министерства", - подчеркивают в ведомстве. Сейчас министерством принято решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно в украинских товаропроизводителей. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется). Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине зафиксирован 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Кабинет Министров продлил карантин до 22 мая, допустив ослабление режима.

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