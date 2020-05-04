Київ буде відшкодовувати витрати на похорон померлих від коронавірусу
Киян, які померли від коронавірусної хвороби та ускладнень, які вона викликала, будуть ховати за кошти міського бюджету.
Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, передає RegioNews.
За його словами, мова йде про перевезення і власне поховання, а для отримання відшкодування родичів померлого мають звернутися із заявою.
Відповідні послуги забезпечуватиме комунальне підприємство "Спецкомбінат – ритуальна служба".
Ми розуміємо, що у багатьох родин, яких спіткало горе і їхні близькі люди померли від інфекції, може бути скрутне фінансове становище. Таким родинам ми готові піти назустріч та допомогти. Нагадаю, кремація в умовах поширення інфекції є рекомендованим способом поховання осіб, які померли від COVID-19", – повідомив чиновник.
Пантелеєв додав, що для жодного підприємства, приватне воно, чи комунальне, немає жодних преференцій, а тільки єдині для всіх методичні рекомендації щодо поховання померлих .
Він також прояснив ситуацію щодо приватних підприємств, що надають ритуальні послуги і транспортують померлих до міського крематорію.
Це рекомендації, що повинні убезпечити від нових випадків інфікування. Адже на сьогодні в столиці понад півтори тисячі підтверджених випадків хвороби", – додав заступник голови КМДА.
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