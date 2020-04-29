Коронавірус в Україні: пік смертей очікують за тиждень
Національна академія наук України опублікувала прогноз щодо поширення коронавірусу та кількості смертей від хвороби. Вчені спиралися на статистику у Польщі та Швеції, динамка хвороби в яких подібна до української.
В НАН створили модель на період до 5 травня і озвучили кілька сценаріїв, на які може очікувати Україна до початку червня, повідомляє RegioNews.
Пік нових випадків може припасти на 2-5 травня, а у період з 3 по 10 травня слід очікувати найбільшу кількість смертей від COVID-19 - щонайменше 12 летальних випадків та приблизно 500 нових захворювань щодня.
Після цього, як вважають вчені, хвороба піде на спад. Прогнозована кількість нових інфікованих на добу скоротиться до 380, а кількість смертей - до 9. Втім, лише до 5 червня. Справа в тому, що послаблення карантину може спровокувати нові спалахи і, відповідно, збільшення смертей.
Порівняння загальної кількості інфікованих з прогнозованим. Червоним позначені дані, отримані після прогнозу
У НАН України пояснили, які з обмежень, накладених на період карантину, виявилися найбільш ефективними. Так, зупинка міжнародних подорожей виявилася найважливішим кроком, завдяки цьому темпи поширення коронавірусу знизилися на 37%. Закриття робочих місць забезпечило скорочення на 25%. Така ж ефективність і публічних інформаційних кампаній. Карантин у школах допоміг знизити темпи епідемії на 18%. А от скасування внутрішніх перевезень і зупинка руху громадського транспорту дали лише по 11%.
Нагадаємо, станом на 29 квітня в Україні зафіксовано 9866 випадків коронавірусної інфекції. 250 людей померли.
У Кабміні заявили, що на Україну чекає адаптивний карантин.
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