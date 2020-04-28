Укарїнський туризм втратить $1,5 млрд: Кабмін обіцяє допомогти

Уряд вважає, що причина збитків - не тільки заборони, але й страх

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Уряд вважає, що причина збитків - не тільки заборони, але й страх

Кабінет Міністрів заявив про підготовку законопроекту, який повинен захистити туристичні підприємства від масового банкрутства.

Розробкою документа займалося Міністерство культури та інформаційної політики разом з парламентським комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики, передає RegioNews.

У Кабміні підрахували, що сукупні втрати імпорту і експорту послуг становитимуть приблизно півтора мільярда доларів. При цьому основний удар на себе прийме міжнародний напрямок, тоді як туризм усередині країни має більший потенціал для відновлення.

Зазначимо, у підготовленому урядом законопроекті розглядають можливість звільнити туристичну сферу від сплати ПДВ, податку на дохід ЄСВ, земельного податку та податку на нежитлову нерухомість. Крім того, до кінця року пропонують скасувати туристичний збір та розробити систему субсидування.

Нагадаємо, у березні Україна закрила кордони і зупинила міжнародне сполучення. Президент Володимир Зеленський пообіцяв повернути всіх туристів додому.