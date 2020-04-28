МОЗ очікує новий спалах коронавірусу через тиждень

На Великдень чимало українців не дотрималися умов карантину

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На Великдень чимало українців не дотрималися умов карантину

Міністерство охорони здоров'я України очікує на новий сплеск захворюваності COVID-19 через два тижні після Великодніх свят, коли було зафіксовано велику кількість масових зібрань

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

На його думку, загалом обмежувальні заходи, які запровадив уряд, працюють.

Якщо ми говоримо про Великдень, то робота, яка була проведена, дала позитивний ефект. Через тиждень ми не маємо спалаху. Можливо він ще буде, ми маємо тільки 7-й день після Великодня. Ми знаємо, що інкубаційний період до 14 днів", - сказав Ляшко.

На його думку, в Україні ще немає пікового навантаження на медичну систему.

Динаміка приросту захворюваності коливається в межах 5-10% щодня. Це допустимі норми, оскільки ми б хотіли робити все можливе, щоб в нас не було приросту більше 30% щодня. Це дозволяє нам рятувати життя українців", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України продовжив введені в країні карантинні заходи до 11 травня. З 12 травня, якщо протягом 10 днів кількість нових випадків інфікування COVID-19 не перевищуватиме 5%, уряд планує розпочати перший етап виходу із карантину.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що протикоронавірусні обмеження можуть зняти з українців швидше.