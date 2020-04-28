10:11  27 квітня
В Чорнобильській зоні пожежі тривають, а на Житомирщині вогонь вдалося локалізувати
19:14  27 квітня
Тільки троє нардепів взяли участь в усіх голосуваннях Верховної ради під час карантину
12:50  27 квітня
Кличко звільнив Слончака за побиття поліцейського
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
28 квітня 2020, 09:13 10

МОЗ очікує новий спалах коронавірусу через тиждень

Читайте также
на русском языке
28 квітня 2020, 09:13 10
Читайте также на русском языке
На Великдень чимало українців не дотрималися умов карантину
Фото: скріншот відео
На Великдень чимало українців не дотрималися умов карантину

Міністерство охорони здоров'я України очікує на новий сплеск захворюваності COVID-19 через два тижні після Великодніх свят, коли було зафіксовано велику кількість масових зібрань

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

На його думку, загалом обмежувальні заходи, які запровадив уряд, працюють.

Якщо ми говоримо про Великдень, то робота, яка була проведена, дала позитивний ефект. Через тиждень ми не маємо спалаху. Можливо він ще буде, ми маємо тільки 7-й день після Великодня. Ми знаємо, що інкубаційний період до 14 днів", - сказав Ляшко.

На його думку, в Україні ще немає пікового навантаження на медичну систему.

Динаміка приросту захворюваності коливається в межах 5-10% щодня. Це допустимі норми, оскільки ми б хотіли робити все можливе, щоб в нас не було приросту більше 30% щодня. Це дозволяє нам рятувати життя українців", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України продовжив введені в країні карантинні заходи до 11 травня. З 12 травня, якщо протягом 10 днів кількість нових випадків інфікування COVID-19 не перевищуватиме 5%, уряд планує розпочати перший етап виходу із карантину.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що протикоронавірусні обмеження можуть зняти з українців швидше.


коронавірус карантин МОЗ Віктор Ляшко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
28 квітня 2020, 08:40
В гуртожитку під Києвом зафіксували новий спалах коронавірусу
27 квітня 2020, 22:24
Карантин в Україні: влада повернеться до жорстких заходів
27 квітня 2020, 19:01
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
28 квітня 2020, 08:40
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Наталія Стримовська
Олег Бегаль
Всі блоги »
Хто чим зміг: скільки українські олігархи витратили на боротьбу з коронавірусом
27 квітня 2020, 18:03
Вірусна економіка: пів мільярда гривень втратить Волинь внаслідок карантину
27 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »