Карантин може закінчитися стрімко - МОЗ
Про це інформують RegioNews із посиланням на Interfax-Україна.
"Якщо у нас буде стрімке зниження хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап", - заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Мав на увазі план виходу із карантину, який нещодавно розробив Кабінет міністрів. Він складається із 5 етапів. які передбачають поступове зняття заборон і обмежень.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України продовжив введені в країні карантинні заходи до 11 травня. З 12 травня, якщо протягом 10 днів кількість нових випадків інфікування COVID-19 не перевищуватиме 5%, уряд планує розпочати перший етап виходу із карантину.
Як писали RegioNews раніше, у поточному 2020 році Україна, як і більшість країн світу, не зможе подолати коронавірус. Тому жити в умовах карантинних обмежень та самоізоляції доведеться щонайменше 2 роки
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