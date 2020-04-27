В гуртожитку під Києвом зафіксували новий спалах коронавірусу

Хворобу виявили одразу у семи осіб, що перебували у студентському гуртожитку

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Хворобу виявили одразу у семи осіб, що перебували у студентському гуртожитку

Масове захворювання на COVID-19 зафіксували у Петропавлівській Борщагівці. Про це повідомила пресслужба Київської облдержадміністрації, передає RegioNews. Як зауважили чиновники, хворобу виявили випадково.

Одному зі студентів стало зле, хоча жодних симптомів коронавірусу він не мав. Хлопець звернувся до лікарів, і ПЛР-тест підтвердив наявність хвороби. Почали перевірку усіх, ким контактував заражений. Станом на 27 квітня зробили 20 тестів. Позитивний результат виявили ще у п’яти студентів та у коменданта. Загалом же у гуртожитку перебуває 152 людини. Здебільшого це студенти-іноземці, що навчаються у приватному вищому навчальному закладі.

Київська ОДА запевнила, що вживає усіх необхідних заходів. Гуртожиток ізолювали і провели дезінфекцію, обмеживши пересування жильців між поверхами. Студентам щодня роблять температурний скринінг.

Нагадаємо, за добу кількість хворих на COVID-19 у столиці виросла до 1220 осіб. В області цей показник становить 570 людей.