В гуртожитку під Києвом зафіксували новий спалах коронавірусу
Масове захворювання на COVID-19 зафіксували у Петропавлівській Борщагівці. Про це повідомила пресслужба Київської облдержадміністрації, передає RegioNews. Як зауважили чиновники, хворобу виявили випадково.
Одному зі студентів стало зле, хоча жодних симптомів коронавірусу він не мав. Хлопець звернувся до лікарів, і ПЛР-тест підтвердив наявність хвороби. Почали перевірку усіх, ким контактував заражений. Станом на 27 квітня зробили 20 тестів. Позитивний результат виявили ще у п’яти студентів та у коменданта. Загалом же у гуртожитку перебуває 152 людини. Здебільшого це студенти-іноземці, що навчаються у приватному вищому навчальному закладі.
Київська ОДА запевнила, що вживає усіх необхідних заходів. Гуртожиток ізолювали і провели дезінфекцію, обмеживши пересування жильців між поверхами. Студентам щодня роблять температурний скринінг.
Нагадаємо, за добу кількість хворих на COVID-19 у столиці виросла до 1220 осіб. В області цей показник становить 570 людей.
- 22:24 27 квітня В гуртожитку під Києвом зафіксували новий спалах коронавірусу
- 21:45 27 квітня Суд відпустив мера Покрова і грошей не взяв
- 20:21 27 квітня У Зеленського вимагають пояснень через справу Гандзюк
- 20:05 27 квітня Просто не стримався: звільнений заступник Кличка пояснив напад на поліцію
- 19:14 27 квітня Тільки троє нардепів взяли участь в усіх голосуваннях Верховної ради під час карантину
- 19:08 27 квітня Офіс генпрокурора: Катю Гандзюк замовив Мангер
- 11:42 27 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:41 24 квітня У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
- 14:11 23 квітня Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
- 17:41 26 квітня Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики