15:07  28 апреля
Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
15:01  28 апреля
В Институте рака вскрыли миллионные схемы
15:43  28 апреля
Почти половина украинцев считает свой доход недостаточным
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
28 апреля 2020, 09:13 75

Минздрав ожидает новую вспышку коронавируса через неделю

Читайте також
українською мовою
28 апреля 2020, 09:13 75
Читайте також українською мовою
На Пасху немало украинцев не выполняли условия карантина
Фото: скриншот видео
На Пасху немало украинцев не выполняли условия карантина

Министерство здравоохранения Украины ожидает новый всплеск заболеваемости COVID-19 через две недели после Пасхальных праздников, когда было зафиксировано большое количество массовых собраний

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его мнению, в общем ограничительные меры, которые ввело правительство, работают.

Если мы говорим о Пасхе, то работа, которая была проведена, дала положительный эффект. Через неделю мы не имеем вспышки. Возможно, она еще будет, у нас только 7-й день после Пасхи. Мы знаем, что инкубационный период до 14 дней", - сказал Ляшко.

По его мнению, в Украине еще нет пиковой нагрузки на медицинскую систему.

Динамика прироста заболеваемости колеблется в пределах 5-10% в день. Это допустимые нормы, поскольку мы бы хотели делать все возможное, чтобы у нас не было прироста более 30% каждый день. Это позволяет нам спасать жизни украинцев", - сказал Ляшко.

Напомним, что Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные мероприятия до 11 мая. С 12 мая, если в течение 10 дней количество новых случаев инфицирования COVID-19 не будет превышать 5%, правительство планирует начать первый этап выхода из карантина.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что антикоронавирусные ограничения могут снять с украинцев быстрее.


коронавирус карантин Минздрав Виктор Ляшко
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
28 апреля 2020, 08:40
В общежитии под Киевом зафиксировали новую вспышку коронавируса
27 апреля 2020, 22:24
Карантин в Украине: власть вернется к жестким мерам
27 апреля 2020, 19:01
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
28 апреля 2020, 08:40
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Последние Популярные
Ирина Медушевская
Юрий Бутусов
Наталья Стримовская
Все блоги »
Игры закончились: зачем власть поставила волевую точку в добровольном создании ОТГ
28 апреля 2020, 16:00
PR-ассы местного разлива: как сумские политики ищут дешевой популярности
28 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »