Минздрав ожидает новую вспышку коронавируса через неделю
Министерство здравоохранения Украины ожидает новый всплеск заболеваемости COVID-19 через две недели после Пасхальных праздников, когда было зафиксировано большое количество массовых собраний
Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.
По его мнению, в общем ограничительные меры, которые ввело правительство, работают.
Если мы говорим о Пасхе, то работа, которая была проведена, дала положительный эффект. Через неделю мы не имеем вспышки. Возможно, она еще будет, у нас только 7-й день после Пасхи. Мы знаем, что инкубационный период до 14 дней", - сказал Ляшко.
По его мнению, в Украине еще нет пиковой нагрузки на медицинскую систему.
Динамика прироста заболеваемости колеблется в пределах 5-10% в день. Это допустимые нормы, поскольку мы бы хотели делать все возможное, чтобы у нас не было прироста более 30% каждый день. Это позволяет нам спасать жизни украинцев", - сказал Ляшко.
Напомним, что Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные мероприятия до 11 мая. С 12 мая, если в течение 10 дней количество новых случаев инфицирования COVID-19 не будет превышать 5%, правительство планирует начать первый этап выхода из карантина.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что антикоронавирусные ограничения могут снять с украинцев быстрее.
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