Справа Гандзюк: Левіну продовжили арешт, розслідування обіцяють довести до кінця

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування нападів на Катерину Гандзюк буде доведене до кінця і не втратить темпу

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування нападів на Катерину Гандзюк буде доведене до кінця і не втратить темпу

Як передає RegioNews, посилаючись на пресслужбу Офісу генпрокурора, про це вона сказала під час зустрічі з керівництвом Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років.

Водночас генпрокурор представила нового заступника Олексія Симоненка, якого включено до складу групи прокурорів, які наглядають за розслідуванням цього кримінального провадження.

"Розслідування справи Катерини Гандзюк буде доведене до кінця і не втратить темпу - це наша принципова позиція. У кримінальному провадженні змінився куратор - це мій заступник Олексій Симоненко. Однак група прокурорів і група слідчих СБУ залишаються ті ж, які здійснили прорив у слідстві. Всі налаштовані на реальний результат і скерування обвинувальних актів до суду. Водночас ми відкриті і вітаємо парламентський контроль та контроль громадськості, і нам буде про що звітувати і надалі. Наше завдання діяти в рамках закону, щоб якнайшвидше встановити істину і покарати всіх винних", - сказала вона.

Водночас Олексій Симоненко наголосив, що вживатиме усіх заходів як прокурор у кримінальному провадженні і як керівник органу прокуратури, наділений координаційними повноваженнями, та поінформував про останні новини провадження.

"Сьогодні слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк запобіжного заходу одного із підозрюваних, якого раніше екстрадовано з Республіки Болгарія в Україну. Він залишиться під вартою до 28 травня 2020 року", - уточнив він.

У свою чергу, прокурори та слідчі розповіли парламентарям про стан досудового розслідування з дотриманням вимог кримінального процесуального закону.

Як зазначається, також судом продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 29 липня 2020 року. Тому зараз триває робота щодо його завершення та направлення обвинувального акту до суду.

Нагадаємо, 27 березня генпрокурор Ірина Венедиктова усунула свого заступника Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на активістку Катерину Гандзюк.

17 березня суд заарештував без права внесення застави підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна.