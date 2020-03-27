Справа Гандзюк: Венедиктова змусила подати у відставку свого заступника Трепака
Як передає RegioNews, про це він повідомив у коментарі "Українській правді".
Зокрема, Трепака позбавили керівництва департаментом, який наглядав за справами СБУ.
Як зазначається, після цього зам генпрокурора написав заяву на звільнення, яку генпрокурор ще не підписала заяву, пише видання.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року у Херсоні громадська активістка у сфері доступу до публічної інформації, координаторка Центру політичних студій та аналітики в Херсонській області Катерина Гандзюк була облита сірчаною кислотою. Вона отримала численні опіки, перенесла кілька операцій. 4 листопада Гандзюк померла в лікарні від хімічних опіків, які покривали 39% тіла, 7 листопада її поховали у Херсоні.
Четверо з восьми підозрюваних у нападі визнали свою провину. У грудні 2018 року про підозру в організації вбивства оголосили Олексію Левіну (Москаленку). Як з'ясувалося в серпні того ж року він втік за кордон.
17 березня суд заарештував без права внесення застави підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна.
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