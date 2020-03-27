Трепак розповів, що перед звільненням майже завершив розслідування вбивства Гандзюк
Про це він розповів виданню ZN.UA, передає RegioNews.
"Ми впритул наблизилися до її повного розкриття і встановлення замовників. Але створюється враження, що справжній результат окремих осіб не цікавить", - сказав він.
Зазначається, що завдяки кураторству справи Трепаком відбулося затримання і екстрадиція в Україну одного із головних підозрюваних Олексія Левіна.
"Таке рішення прийняв після того, як Генпрокурор Ірина Венедіктова змінила функціональні обов'язки заступників. Зокрема, у мене забрано курування діяльністю двох департаментів, – які здійснюють процесуальне керівництво у "справах Майдану", та у справах, які розслідуються слідчими СБУ", - говорить він.
За його словами, це також справа про вбивство Катерини Гандзюк.
Він додав, що перерозподіл повноважень між заступниками Генерального прокурора означає фактичне усунення від них у повному обсязі.
"Таким чином мене фактично відсторонено від усіх ключових справ, якими я займався до сьогодні. При чому моє фактичне відсторонення від "справи Гандзюк" відбулося тоді, коли у ній ми вийшли на фінішну пряму" - зазначив Трепак.
Нагадаємо, генеральний прокурор Ірина Венедиктова усунула свого заступника Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на активістку Катерину Гандзюк.
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