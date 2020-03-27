Трепак розповів, що перед звільненням майже завершив розслідування вбивства Гандзюк

Віктор Трепак, який 27 березня подав у відставку із посади заступника Генерального прокурора через відсторонення його Іриною Венедиктовою від усіх справ, заявив, що впритул наблизився до повного розкриття справи Катерини Гандзюк

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Віктор Трепак, який 27 березня подав у відставку із посади заступника Генерального прокурора через відсторонення його Іриною Венедиктовою від усіх справ, заявив, що впритул наблизився до повного розкриття справи Катерини Гандзюк

Про це він розповів виданню ZN.UA, передає RegioNews.

"Ми впритул наблизилися до її повного розкриття і встановлення замовників. Але створюється враження, що справжній результат окремих осіб не цікавить", - сказав він.

Зазначається, що завдяки кураторству справи Трепаком відбулося затримання і екстрадиція в Україну одного із головних підозрюваних Олексія Левіна.

"Таке рішення прийняв після того, як Генпрокурор Ірина Венедіктова змінила функціональні обов'язки заступників. Зокрема, у мене забрано курування діяльністю двох департаментів, – які здійснюють процесуальне керівництво у "справах Майдану", та у справах, які розслідуються слідчими СБУ", - говорить він.

За його словами, це також справа про вбивство Катерини Гандзюк.

Він додав, що перерозподіл повноважень між заступниками Генерального прокурора означає фактичне усунення від них у повному обсязі.

"Таким чином мене фактично відсторонено від усіх ключових справ, якими я займався до сьогодні. При чому моє фактичне відсторонення від "справи Гандзюк" відбулося тоді, коли у ній ми вийшли на фінішну пряму" - зазначив Трепак.

Нагадаємо, генеральний прокурор Ірина Венедиктова усунула свого заступника Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на активістку Катерину Гандзюк.