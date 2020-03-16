Підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк Левіна екстрадували до України

З Болгарії в Україну екстрадували Олексія Москаленка (Левіна), якого підозрюють у вбивстві активістки Катерини Гандзюк

Фото: Вікторія Рощина

З Болгарії в Україну екстрадували Олексія Москаленка (Левіна), якого підозрюють у вбивстві активістки Катерини Гандзюк

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що у понеділок, 16 березня літак з підозрюваним на борту приземлився в одному з аеропортів Києва.

"Щойно літак з підозрюваним на борту прибув до Києва. Працівниками Національного бюро Інтерполу в установленому порядку доставлено його та передано співробітникам Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

В СБУ також уточнили, що після прибуття до України Москаленка (Левіна) буде доправлено до місця тимчасового тримання. Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід.

Як повідомлялося раніше, підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка) доставлять до України 16 березня.

11 березня Апеляційний суд м. Бургас (Республіка Болгарія) залишив у силі рішення суду першої інстанції про видачу в Україну підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна для притягнення до кримінальної відповідальності.​​​​​​

Відбулися нові обшуки, оголошено нові підозри. Прокуратура спільно з СБУ оголосила нові підозри чотирьом фігурантам справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк, в тому числі її керівнику, експомічнику нардепа Ігорю Павловському.

Захист Левіна оскаржить рішення про екстрадицію. Адвокати Олексія Левіна, підозрюваного в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, оскаржуватимуть рішення про його екстрадицію з Болгарії в Україну.

Одного із фігурантів справи Гандзюк можуть випустити на свободу. Фігурант справи активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський затягує судове засідання, симулюючи погане самопочуття, щоб вийти на свободу. Під час останнього суду його госпіталізували прямо із зали.

У Болгарії суд дозволив екстрадувати фігуранта справи Гандзюк. Бургаський окружний суд дозволив екстрадицію в Україну фігуранта справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна.