10:22  16 березня
Консульства України призупинили видачу віз
14:33  16 березня
Україна вперше здійснила транзит газу між країнами ЄС
10:53  16 березня
Агресія проти України: ЄС продовжив санкції проти Росії
UA | RU
UA | RU
16 березня 2020, 17:27 20

Підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк Левіна екстрадували до України

Читайте также
на русском языке
16 березня 2020, 17:27 20
Читайте также на русском языке
З Болгарії в Україну екстрадували Олексія Москаленка (Левіна), якого підозрюють у вбивстві активістки Катерини Гандзюк
Фото: Вікторія Рощина
З Болгарії в Україну екстрадували Олексія Москаленка (Левіна), якого підозрюють у вбивстві активістки Катерини Гандзюк

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що у понеділок, 16 березня літак з підозрюваним на борту приземлився в одному з аеропортів Києва.

"Щойно літак з підозрюваним на борту прибув до Києва. Працівниками Національного бюро Інтерполу в установленому порядку доставлено його та передано співробітникам Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

В СБУ також уточнили, що після прибуття до України Москаленка (Левіна) буде доправлено до місця тимчасового тримання. Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід.

Як повідомлялося раніше, підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка) доставлять до України 16 березня.

11 березня Апеляційний суд м. Бургас (Республіка Болгарія) залишив у силі рішення суду першої інстанції про видачу в Україну підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна для притягнення до кримінальної відповідальності.​​​​​​

Відбулися нові обшуки, оголошено нові підозри. Прокуратура спільно з СБУ оголосила нові підозри чотирьом фігурантам справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк, в тому числі її керівнику, експомічнику нардепа Ігорю Павловському.

Захист Левіна оскаржить рішення про екстрадицію. Адвокати Олексія Левіна, підозрюваного в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, оскаржуватимуть рішення про його екстрадицію з Болгарії в Україну.

Одного із фігурантів справи Гандзюк можуть випустити на свободу. Фігурант справи активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський затягує судове засідання, симулюючи погане самопочуття, щоб вийти на свободу. Під час останнього суду його госпіталізували прямо із зали.

У Болгарії суд дозволив екстрадувати фігуранта справи Гандзюк. Бургаський окружний суд дозволив екстрадицію в Україну фігуранта справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна.


Гандзюк
Справа Гандзюк: 16 березня Левіна привезуть в Україну
14 березня 2020, 17:32
Батько Катерини Гандзюк просить Зеленського залишити Рябошапку на посаді
04 березня 2020, 15:02
Одного із фігурантів справи Гандзюк можуть випустити на свободу
03 березня 2020, 18:48
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
16 березня 2020, 14:01
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51
В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
12 березня 2020, 19:57
Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
12 березня 2020, 21:07
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Вибори в Харкові: яку фракцію в Раді вибере Світлична
16 березня 2020, 15:03
Фітнес-зал Lime: кому в Житомирі карантин неписаний
13 березня 2020, 17:27
Всі публікації »
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »