ДСНС: ситуація з пожежами в зоні відчуження ЧАЕС нормалізується
"Ситуація з лісовими пожежами в зоні відчуження ЧАЕС і в Житомирській області поступово нормалізується" - сказав під час онлайн-брифінгу директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, передає RegioNews.
За його словами, у вівторок вранці було ліквідовано осередок загоряння поблизу села Корогод, нині зусилля спрямовані на гасіння пожеж поблизу населених пунктів Розсоха, Крива Гора та Рудьки. Також Демчук зазначив, що було вжито заходів для недопущення поширення вогню на територію Республіки Білорусь.
"Об'єкт "Укриття", сховище відпрацьованого ядерного палива та інші об'єкти зони відчуження працюють у звичайному режимі", - підкреслив директор департаменту.
"Радіаційний фон у Києві, Київській області та в зоні відчуження в межах природних фонових значень", - повідомив директор департаменту.
Нагадаємо, 16 квітня через пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, Київ накрила пилова хмара і спостерігався серйозний рівень забруднення повітря.18 квітня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що погіршення екологічної ситуації у Києві спровокували пожежі у Житомирській області. Також додав, що лісові пожежі у Чорнобилі стосунку до погіршення якості повітря не мають і гостям та жителям столиці не потрібно боятися радіації.
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