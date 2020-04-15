09:28  15 квітня
Кількість хворих коронавірусом зросла до 3764 хворих, за добу виявили 392 нових випадки
13:38  15 квітня
ДБР відмовило журналістам у доступі до інформації про допит Єрмака
14:12  15 квітня
Голова Вінницької ОДА Скальський вважає масове зараження лікарів "їх власною необачністю"
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
15 квітня 2020, 15:03 24

Кабмін пропонує запровадити кримінальну відповідальність за підпали

Читайте также
на русском языке
15 квітня 2020, 15:03 24
Читайте также на русском языке
Кабінет міністрів України працює над збільшенням штрафів за навмисні підпали, а також пропонує запровадити кримінальну відповідальність
Фото: Telegram
Кабінет міністрів України працює над збільшенням штрафів за навмисні підпали, а також пропонує запровадити кримінальну відповідальність

Про це заявив під час засідання Уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За словами глави Уряду, криміналізація підпалів необхідна для того, щоб ні в кого не виникало бажання підпалювати суху траву.

"Разом з народними депутатами змінили неподобство, коли штраф за підпал був лише 170 грн. Тепер такі штрафи збільшені в сотні разів, але будемо працювати далі над криміналізацією цих порушень", - повідомив Шмигаль.

Він додав, що на Україну чекає дуже посушливе літо, а тому влада готується до нових викликів.

"Ми вже виділили 100 млн грн додатково на роботу пожежників і рятувальників", - додав глава Уряду.

Нагадаємо, Верховна Рада збільшила у 18 разів розмір штрафу за підпал трави та лісові пожежі.

4 квітня надійшла інформація про пожежу в Чорнобильській зоні поблизу села Володимирівка Котовського лісництва.

5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон. Дощ зміг погасити пожежу лише 14 квітня.


Деніс Шмигаль Кабмін уряд закон підпал
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У МОЗ пояснили, де потрібно носити маску і що таке громадське місце
14 квітня 2020, 11:10
Не довіряють нікому: жодна з владних інституцій не змогла набрати бодай 50% підтримки електорату у боротьбі з COVID-19
13 квітня 2020, 18:04
Депутати розблокували підписання закону про ринок землі
13 квітня 2020, 17:01
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
15 квітня 2020, 16:13
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
09 квітня 2020, 18:33
Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
08 квітня 2020, 17:53
Кабмін змінив карантинні обмеження
08 квітня 2020, 21:38
У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
12 квітня 2020, 12:19
Останні Популярні
Геннадій Москаль
Валерій Пекар
Олександр Пермяков
Всі блоги »
У Дніпрі батько з сином на медичних тендерах прибрали до рук 4 мільйони
15 квітня 2020, 12:00
Як коронакриза змінила ринок нерухомості у Києві, Одесі, Львові та Харкові
14 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Олександр Ярославський
Куратор Харківської області по боротьбі з COVID-19
Новинський Вадим
Куратор Херсонської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »