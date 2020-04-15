Кабмін пропонує запровадити кримінальну відповідальність за підпали
Про це заявив під час засідання Уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.
За словами глави Уряду, криміналізація підпалів необхідна для того, щоб ні в кого не виникало бажання підпалювати суху траву.
"Разом з народними депутатами змінили неподобство, коли штраф за підпал був лише 170 грн. Тепер такі штрафи збільшені в сотні разів, але будемо працювати далі над криміналізацією цих порушень", - повідомив Шмигаль.
Він додав, що на Україну чекає дуже посушливе літо, а тому влада готується до нових викликів.
"Ми вже виділили 100 млн грн додатково на роботу пожежників і рятувальників", - додав глава Уряду.
Нагадаємо, Верховна Рада збільшила у 18 разів розмір штрафу за підпал трави та лісові пожежі.
4 квітня надійшла інформація про пожежу в Чорнобильській зоні поблизу села Володимирівка Котовського лісництва.
5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон. Дощ зміг погасити пожежу лише 14 квітня.
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