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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
21 квітня 2020, 19:03 2

На Кіровоградщині від коронавірусу померли двоє медиків

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21 квітня 2020, 19:03 2
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У Кіровоградській області за час епідемії коронавірусу померли два медичних працівника
Фото:flickr
У Кіровоградській області за час епідемії коронавірусу померли два медичних працівника

Про це на Facebook-сторінці повідомила головний санітарний лікар області Надія Оперчук, інформують RegioNews.

"На жаль, маємо на сьогодні 13 осіб, які померли від ускладнення коронавірусної інфекції. Це особи похилого віку, понад 70-88 років. Одна з них була ВІЛ-інфікована. Маємо два летальних випадки серед медичних працівників у Кропивницькому”, - сказала Оперчук.

Додала, що недугу вже подолали 17 мешканців регіону. Серед них - 7 лікарів та одна дитина.

Серед тих, хто одужав,- 11 мешканців Кропивницького, двоє з Кропивницького району, один з Маловисківського району та один з Компаніївського району.

Нагадаємо, що станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Як передавали RegioNews раніше, у вівторок 21 квітня, у Миколаївській області зафіксували першу смерть від коронавірусу. Хворобу не подолала 81-річна жінка.


коронавірус медики смерті Кропивницький Кіровоградська область
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