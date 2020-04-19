У Почаївській лаврі грубо порушили карантин: подробиці та фото
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.
Близько 23:00 правоохоронці зафіксували на подвір'ї одного із храмів та усередині релігійної споруди натовп людей. Віряни не дотримувалися безпечної дистанції. Деякі з них не мали індивідуальних засобів захисту. Поліцейські були змушені роздавати їм медичні маски, які взяли на чергування заздалегідь.
Під час релігійної відправи духовенство відчинило двері монастиря і віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину. В зв’язку з порушенням карантинних норм розглядається питання щодо внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як писали RegioNews раніше, кримінальне провадження відкрили правоохоронці Донецької області через недотримання карантину служителями Святогірської Свято-Успенської лаври, у якій у великодню ніч проводилася служба.
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