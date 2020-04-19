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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
19 квітня 2020, 18:55 14

У Почаївській лаврі грубо порушили карантин: подробиці та фото

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19 квітня 2020, 18:55 14
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У ніч з 18 на 19 квітня в Почаївській Свято-Успенській лаврі віряни та священнослужителі порушили карантинні обмеження, які запровадили для того, щоб запобігти поширенню коронавіруса Україною
Фото: Національна поліція
У ніч з 18 на 19 квітня в Почаївській Свято-Успенській лаврі віряни та священнослужителі порушили карантинні обмеження, які запровадили для того, щоб запобігти поширенню коронавіруса Україною

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Близько 23:00 правоохоронці зафіксували на подвір'ї одного із храмів та усередині релігійної споруди натовп людей. Віряни не дотримувалися безпечної дистанції. Деякі з них не мали індивідуальних засобів захисту. Поліцейські були змушені роздавати їм медичні маски, які взяли на чергування заздалегідь.

Під час релігійної відправи духовенство відчинило двері монастиря і віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину. В зв’язку з порушенням карантинних норм розглядається питання щодо внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як писали RegioNews раніше, кримінальне провадження відкрили правоохоронці Донецької області через недотримання карантину служителями Святогірської Свято-Успенської лаври, у якій у великодню ніч проводилася служба.


Великдень релігія поліція карантин Лавра Тернопіль
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