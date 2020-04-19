130 тисяч вірян та 19 порушень: як минула Великодня ніч в Україні

Великодні богослужіння у храмах України відбулися загалом без порушень, якщо не враховувати окремих випадків. Загалом участь у них взяли 130 тисяч вірян

Фото: Національна поліція

Великодні богослужіння у храмах України відбулися загалом без порушень, якщо не враховувати окремих випадків. Загалом участь у них взяли 130 тисяч вірян

Про це інформує Національна поліція України на офіційній Facebook-сторінці, повідомляють RegioNews. "Громадяни проявили правову свідомість і дослухалися до наших закликів дотримуватися карантинних обмежень. Утім впродовж доби зафіксовано випадки присутності понад 10 вірян у храмах, у тому числі без засобів індивідуального захисту у 19-ти культових спорудах на території 13-ти областей. Поліцейські склали три адміністративні протоколи та розпочали одне кримінальне провадження”, - йдеться в офіційному повідомленні. Порушення карантинних обмежень під час богослужінь зафіксовані у Донецькій області - 4, у Дніпропетровській, Запорізькій та у місті Києві - по 2, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Рівненській, Одеській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях - по одному. Безпеку вірян та священнослужителів охороняли 26,5 тисяч поліцейських. Як писали RegioNews раніше, попри заборону збиратися у Великодню ніч натовпом для освячення їжі, віряни Свято-Успенської Святогірської лаври у Донецькій області порушили приписи й у ніч на 19 квітня пішли на церковну службу.

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