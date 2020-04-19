Великдень на Донбасі: поліція відкрила кримінальне провадження
Про це повідомила прес-служба поліції Донецької області, інформують RegioNews.
Правоохоронці встановили, що, попри карантинні обмеження, у ніч з 18 на 19 квітня у приміщенні релігійної споруди зібралися 300 осіб. Вони не мали індивідуальних засобів захисту (маски або респіратори) й не дотримувалися безпечної соціальної дистанції. Знехтували медичними масками і священнослужителі.
За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України. Це порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Винним загрожує штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, що лише за добу 17 квітня "китайський” вірус виявили у 26 монахів Києво-Печерської Лаври. За даними МОЗ України осередками поширення COVID-19 стали три церкви та Києво-Печерська Лавра. Офіційно підтверджено, що небезпечну інфекцію виявили у владики Павла.
У місті Заліщики Тернопільської області саме священик став першим хворим на коронавірусну хворобу. У Мукачевому Закарпатської області 69-річна місцева жителька, у якої першої в області було підтверджено коронавірусну інфекцію, співала у церковному хорі та заразила не менше 19 осіб. У Миколаївській області дві людини інфікувалися під час відвідин спільних церковних богослужінь.
Як писали RegioNews раніше, сплеск захворюваності на коронавірус в Україні, який прийшовся на 12-18 квітня, пов'язаний із релігійними святами. У цьому впевнений міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
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