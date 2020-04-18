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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
18 квітня 2020, 17:58 13

Пожежі навколо Києва носять характер масових умисних підпалів - Геращенко

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18 квітня 2020, 17:58 13
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Масові пожежі у Київській та Житомирській областях можуть бути викликані штучно для дестабілізації ситуації в Україні
Фото: ДСНС
Масові пожежі у Київській та Житомирській областях можуть бути викликані штучно для дестабілізації ситуації в Україні

Про це в Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

За його словами, географія осередків пожеж співпадає із напрямками вітрових потоків.

Підозру викликає і той факт, що пожежі, які почалися в Чорнобильській зоні на північ від Києва, а потім продовжилися в Житомирській області на північний захід від Києва, наклалися на стійкий північно-західний вітер, що відносить продукти горіння в сторону столиці, - повідомив Геращенко.

Він додав, що масових лісових пожеж немає в Білорусі, яка знаходиться в тій же кліматичній ситуації, а також на південь, схід і захід від Києва, і в інших регіонах українського Полісся, зокрема в Рівненській області.

Геращенко закликав бути пильними і про всіх підозрілих осіб, що займаються спаленням сухої трави, повідомляти в поліцію.

Закликаю всіх відповідальних громадян фіксувати номери підозрілих транспортних засобів та фотографувати особистості осіб, можливо причетних до підпалів лісів навколо Києва і негайно повідомляйте про це в поліцію, - зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, 16 квітня через пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, Київ накрила пилова хмара і спостерігався серйозний рівень забруднення повітря.

18 квітня в Києві при нормі в 50 показники рівня забруднення повітря б'ють всі рекорди, в столиці України продовжують фіксувати найбільш забруднене в світі повітря.


Київ пожежа МВС Житомирська область Антон Геращенко
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