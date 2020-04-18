Пожежі навколо Києва носять характер масових умисних підпалів - Геращенко

Масові пожежі у Київській та Житомирській областях можуть бути викликані штучно для дестабілізації ситуації в Україні

Фото: ДСНС

Масові пожежі у Київській та Житомирській областях можуть бути викликані штучно для дестабілізації ситуації в Україні

Про це в Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews. За його словами, географія осередків пожеж співпадає із напрямками вітрових потоків. Підозру викликає і той факт, що пожежі, які почалися в Чорнобильській зоні на північ від Києва, а потім продовжилися в Житомирській області на північний захід від Києва, наклалися на стійкий північно-західний вітер, що відносить продукти горіння в сторону столиці, - повідомив Геращенко. Він додав, що масових лісових пожеж немає в Білорусі, яка знаходиться в тій же кліматичній ситуації, а також на південь, схід і захід від Києва, і в інших регіонах українського Полісся, зокрема в Рівненській області. Геращенко закликав бути пильними і про всіх підозрілих осіб, що займаються спаленням сухої трави, повідомляти в поліцію. Закликаю всіх відповідальних громадян фіксувати номери підозрілих транспортних засобів та фотографувати особистості осіб, можливо причетних до підпалів лісів навколо Києва і негайно повідомляйте про це в поліцію, - зазначив заступник міністра. Нагадаємо, 16 квітня через пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, Київ накрила пилова хмара і спостерігався серйозний рівень забруднення повітря. 18 квітня в Києві при нормі в 50 показники рівня забруднення повітря б'ють всі рекорди, в столиці України продовжують фіксувати найбільш забруднене в світі повітря.

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