Пожежний апокаліпсис: від Зеленського вимагають скликати засідання РНБО
Про це він написав в Facebook, передає RegioNews.
На думку народного депутата, причиною пожеж може бути не лише недбальство, а й цілеспрямовані диверсії.
Київ вже котрий день в диму. Київська та Житомирська області так само. Рівень забруднення повітря перевищує гранично допустимі межі у п’ять-шість разів. І це є не лише наслідком дурості тих, хто випалює траву на полях. Судячи з кількості джерел загоряння, обсягів і загалом картини того, що відбувається, – не виключено, що деякі підпали чиняться умисно. Особливо у зоні відчуження, – припускає Ар’єв.
Він також наголосив, що суттєве перевищення рівня небезпечних речовин у повітрі загрожує значними ускладненнями у розвитку епідемії коронавірусу.
На жаль, українська влада поки належним чином не зреагувала на ту небезпеку, яка існує сьогодні. Небезпеку в тому числі від можливих диверсійних дій. Треба негайно скликати Раду національної безпеки і оборони, – зазначив Ар’єв.
Він закликав президента Зеленського негайно відреагувати на загрози, пов’язані із пожежами.
На необхідності скликання РНБО та вжиття рішучих дій наголошує колишній народний депутат і активіст Ігор Луценко.
У Facebook він опублікував карту, яка показує, що пожежі вирують лише в Україні і зупиняються чітко на кордоні із сусідньою Білоруссю. На думку Луценка, ця карта - портрет ефективності держави.
Саме механізм РНБО придумали для того, щоб в екстремальних ситуаціях – а нинішня ситуація є саме такою, де величезні пожежі наклалися на епідемію – засідати, запроваджувати надзвичайні заходи, котрі мобілізують усі частини виконавчої влади й інтегрують усі інші гілки влади у єдиний процес, - пише він.
Луценко зазначив, що РНБО може і має давати, через певну процедуру, команду усім державним установам, а також припустив, що подолати стихію можна шляхом залучення сил Національної гвардії та Збройних сил України на ліквідацію пожежі.
Нагадаємо, 17 квітня в Овруцькому районі Житомирської області у декількох селах спалахнули пожежі після того, як місцеві селяни влаштували прибирання на кладовищах, в тому числі спалюючи сміття.
Площа лісових пожеж склала близько 4 тисяч гектарів, сильний вітер і суха погода не дозволяють приборкати стихію.
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