Україна в огні: у зону лиха відправили гелікоптери й потяг (відео)
Про це 19 квітня на брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, передають RegioNews.
Зараз вогнеборці намагаються загасити 4 осередки пожеж: поблизу населених пунктів Корогод, Розсоха, Крива Гора та Рудьки.
У лісових масивах працює техніка ДСНС, ЗСУ та Нацгвардії. На місце подій прибула пожежна авіація у складі 3 гелікоптерів.
"Від ДСНС для гасіння лісових пожеж на території Зони відчуження залучено понад 570 осіб та 112 од. техніки, а також додатково направлено зведені загони з семи областей, загальною чисельністю 500 осіб та понад 60 од. техніки”,- прокоментував ситуацію Володимир Демчук.
У Житомирській області на ранок 19 квітня в Словечанському, Бережестському та Виступовицькому лісництвах проводяться заходи з гасіння 9 осередків горіння і тління трави і лісової підстилки як по периметру, так і всередині осередків, де є можливість доступу для особового складу і техніки. Для ліквідації пожеж залучили 960 осіб та понад 150 одиниць техніки, з них від ДСНС 185 чоловік та 43 одиниці техніки у тому числі 3 пожежні літаки ДСНС, крім того залучено пожежний потяг Укрзалізниці.
Нагадаємо, що у Чорнобильській зоні відчуження з 4 квітня рятувальники борються із масштабними лісовими пожежами. 14 квітня вогонь вдалося загасити - у регіоні пройшли дощі, які й допомогли людям. Але кількома днями пізніше через вітряну погоду лісові масиви знову опинилися у вогні.
Квітень 2020 року у жителів України буде асоціюватися у майбутньому не тільки з карантином спричиненим пандемією, а ще й з однією з найбільших екологічних катастроф у країні – десятиденною пожежею в Чорнобильській зоні відчуження. Вогонь знищив 12 закинутих сіл і підійшов до сховища ядерних відходів
Як писали RegioNews раніше, у Чорнобильській зоні відчуження рятувальники борються із 4 новими вогнищами займання.
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