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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
20 квітня 2020, 16:59 5

Військові частини Донецької та Луганської областей отримали партію медзасобів

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20 квітня 2020, 16:59 5
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Військові медики отримали бавовняні медичні пов’язки, антисептики та розчин для дезінфекції поверхонь
Фото: ООС
Військові медики отримали бавовняні медичні пов’язки, антисептики та розчин для дезінфекції поверхонь

Про це повідомив штаб ООС на офіційній Facebook-сторінці, інформують RegioNews.

На забезпечення Об’єднаних сил надійшла чергова партія медичних засобів.

Військові медики отримали від Командування медичних сил ЗС України 50 тисяч бавовняних медичних пов’язок. Засоби призначені для багаторазового використання. Найближчим часом очікується надходження ще 40 тисяч таких захисних масок.

Також у розпорядження військових на Донбасі надійшло п’ять тисяч літрів антисептика для рук та одна тисяча літрів дезінфікуючого розчину для поверхонь.

Усі ці засоби будуть розподілені по медичних установах та військових частинах в Донецькій та Луганській областях.

Наразі в районі проведення операції Об’єднаних сил випадків захворювання або підозри на коронавірусну інфекцію серед військовослужбовців не зафіксовано.

Нагадаємо, на Великдень окупанти шість разів обстріляли позиції українських військових. Втрат серед українських захисників через обстріли збройними формуваннями РФ за минулу добу не було.

У ЗСУ нові випадки інфікування COVID-19. 18 квітня у ЗСУ виявили 3 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією.

МОЗ передасть медикам 71 тисячу захисних костюмів. Обрали костюми по 488 гривень китайського виробництва.


коронавірус ООС захист маски
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