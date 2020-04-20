Військові частини Донецької та Луганської областей отримали партію медзасобів

Військові медики отримали бавовняні медичні пов’язки, антисептики та розчин для дезінфекції поверхонь

Фото: ООС

Військові медики отримали бавовняні медичні пов’язки, антисептики та розчин для дезінфекції поверхонь

Про це повідомив штаб ООС на офіційній Facebook-сторінці, інформують RegioNews.

На забезпечення Об’єднаних сил надійшла чергова партія медичних засобів.

Військові медики отримали від Командування медичних сил ЗС України 50 тисяч бавовняних медичних пов’язок. Засоби призначені для багаторазового використання. Найближчим часом очікується надходження ще 40 тисяч таких захисних масок.

Також у розпорядження військових на Донбасі надійшло п’ять тисяч літрів антисептика для рук та одна тисяча літрів дезінфікуючого розчину для поверхонь.

Усі ці засоби будуть розподілені по медичних установах та військових частинах в Донецькій та Луганській областях.

Наразі в районі проведення операції Об’єднаних сил випадків захворювання або підозри на коронавірусну інфекцію серед військовослужбовців не зафіксовано.

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