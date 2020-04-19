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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
19 квітня 2020, 17:57 4

У ЗСУ нові випадки інфікування COVID-19: що відомо

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19 квітня 2020, 17:57 4
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18 квітня у ЗСУ виявили 3 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією
Фото: Pixabay
18 квітня у ЗСУ виявили 3 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією

Про це повідомили у командуванні Медичних сил ЗСУ, передають RegioNews.

Хворі військовослужбовці зараз перебувають у в ВМКЦ м. Вінниця, Чернівецькому госпіталі та цивільній лікарні у Львівський області. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Таким чином, у ЗСУ зареєстровано 32 випадки коронавірусу. З них 2 людини одужали та 2 летальних випадки.

Нагадаємо, що у командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколи Балана підтверджено позитивний тест на коронавірус.

Як писали раніше RegioNews, у Львівській обласній інфекційній лікарні від COVID-19 помер співробітник Збройних сил України.


ЗСУ коронавірус хворі звіт
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