ООС: на Великдень окупанти шість разів обстріляли позиції українських військових

Втрат серед українських захисників через обстріли збройними формуваннями РФ за минулу добу не було

Фото: Facebook-сторінка ООС

Втрат серед українських захисників через обстріли збройними формуваннями РФ за минулу добу не було

Про це повідомив штаб ООС на офіційній Facebook-сторінці, інформують RegioNews.

На Великдень російсько-окупаційні війська, не зважаючи на встановлений на Донбасі режим всеосяжного і безстрокового припинення вогню, шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Переважна більшість порушень режиму "Тиші" були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу селища Піски та поруч з містом Мар’їнка.

Біля Широкиного, що на Приазов’ї, російські найманці увечері двічі відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а поблизу села Павлопіль була помічена активність ворожих снайперів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю проти оборонців Луганського.

Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок обстрілів з боку збройних формувань РФ за минулу добу не було.

19 квітня українські підрозділи знищили двох загарбників та ще двох поранили.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, у ЗСУ нові випадки інфікування COVID-19. 18 квітня у ЗСУ виявили 3 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією.