ООС: на Великдень окупанти шість разів обстріляли позиції українських військових
Про це повідомив штаб ООС на офіційній Facebook-сторінці, інформують RegioNews.
На Великдень російсько-окупаційні війська, не зважаючи на встановлений на Донбасі режим всеосяжного і безстрокового припинення вогню, шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.
Переважна більшість порушень режиму "Тиші" були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу селища Піски та поруч з містом Мар’їнка.
Біля Широкиного, що на Приазов’ї, російські найманці увечері двічі відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а поблизу села Павлопіль була помічена активність ворожих снайперів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю проти оборонців Луганського.
Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок обстрілів з боку збройних формувань РФ за минулу добу не було.
19 квітня українські підрозділи знищили двох загарбників та ще двох поранили.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Зведення станом на 07:00 20 квітня 2020 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення На Великдень російсько-окупаційні...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 19 квітня 2020 р.
Нагадаємо, у ЗСУ нові випадки інфікування COVID-19. 18 квітня у ЗСУ виявили 3 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією.
- 15:20 20 квітня Річниця дебатів на стадіоні з Порошенко: на які питання не зможе відповісти президент Зеленський?
- 15:07 20 квітня Буковина: помер 20-річний хлопець із пневмонією
- 13:49 20 квітня Тернопільщина: від COVID-19 померла 43-річна жителька Почаєва
- 13:08 20 квітня Львівщина: на Великдень від COVID-19 померли ще двоє людей
- 12:28 20 квітня Штрафом не відбудетесь, - Аваков про підпали в Чорнобилі
- 12:00 20 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:18 17 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 12:00 18 квітня Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 09:59 15 квітня Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
- 13:57 13 квітня Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"