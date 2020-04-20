ООС: на Пасху оккупанты шесть раз обстреляли позиции украинских военных
Об этом сообщил штаб ООС на официальной Facebook-странице, передают RegioNews.
На Пасху российско-оккупационные войска, несмотря на установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил. Противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.
Подавляющее большинство нарушений режима "Тишины" было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи поселка Пески и рядом с городом Марьинка.
Возле Широкиного, что на Приазовье, российские наемники вечером дважды открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи села Павлополь была замечена активность вражеских снайперов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против защитников Луганского.
Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ за минувшие сутки не было.
19 апреля украинские подразделения уничтожили двух захватчиков и еще двух ранили.
Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Сведения по состоянию на 07:00 20 апреля 2020 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення На Пасху российско-оккупационные...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Воскресенье, 19 апреля 2020 г.
Напомним, в ВСУ новые случаи инфицирования COVID-19. 18 апреля в ВСУ обнаружили 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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