В зоні ООС бойовики п'ять разів порушили режим тиші

Упродовж минулої доби в зоні проведення ООС зафіксовано 5 обстрілів українських позицій із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм

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Упродовж минулої доби в зоні проведення ООС зафіксовано 5 обстрілів українських позицій із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації вели вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Противник обстрілював українські позиції поруч з Гнутовим та Авдіївкою, а поблизу Опитного ворог застосував автоматичні станкові гранатомети.

Неспокійно було біля Старогнатівки, загарбники використали великокаліберні кулемети. Поруч із населеним пунктом Південне противник випустив чотири міни 120 мм по наших позиціях.

В штабі ООС повідомляють, що Збройні сили України вогнем у відповідь змушували противника відмовитись від продовження обстрілів.

За минулу добу втрат серед українських захисників немає. Як повідомляє розвідка, двоє російських найманців були поранені.

Від початку доби окупаційні війська активності не проявляли. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, 17 квітня в зоні проведення ООС зафіксовано один обстріл позицій Збройних сил України, ворог обстріляв позиції українських військ в районі селища Піски.