Штаб ООС повідомив, як минула доба на Донбасі
Про це повідомив штаб ООС на офіційній Facebook-сторінці, інформують RegioNews.
"Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - йдеться у повідомленні.
18 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили п’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Також стало відомо, що військові ЗСУ під час вогню у відповідь поранили одного російського найманця.
Як писали RegioNews раніше, впродовж минулої доби в зоні проведення ООС зафіксовано 5 обстрілів українських позицій із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.
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