Штаб ООС повідомив, як минула доба на Донбасі

У зоні бойових дій на сході України за минулу добу, 18 квітня, не зафіксовано загострення

Фото з Facebook-сторінки

У зоні бойових дій на сході України за минулу добу, 18 квітня, не зафіксовано загострення

Про це повідомив штаб ООС на офіційній Facebook-сторінці, інформують RegioNews.

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - йдеться у повідомленні.

18 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили п’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також стало відомо, що військові ЗСУ під час вогню у відповідь поранили одного російського найманця.

Як писали RegioNews раніше, впродовж минулої доби в зоні проведення ООС зафіксовано 5 обстрілів українських позицій із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.