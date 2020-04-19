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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
19 квітня 2020, 13:05 8

Штаб ООС повідомив, як минула доба на Донбасі

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19 квітня 2020, 13:05 8
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У зоні бойових дій на сході України за минулу добу, 18 квітня, не зафіксовано загострення
Фото з Facebook-сторінки
У зоні бойових дій на сході України за минулу добу, 18 квітня, не зафіксовано загострення

Про це повідомив штаб ООС на офіційній Facebook-сторінці, інформують RegioNews.

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - йдеться у повідомленні.

18 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили п’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також стало відомо, що військові ЗСУ під час вогню у відповідь поранили одного російського найманця.

Як писали RegioNews раніше, впродовж минулої доби в зоні проведення ООС зафіксовано 5 обстрілів українських позицій із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.


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