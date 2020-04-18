В зоні ООС зафіксовано три обстріли, один військовий поранений
Про це повідомляє штаб Операція об'єднаних сил, передає RegioNews.
Зазначається, що по опорних пунктах поблизу Луганського ворог випустив 11 мін калібру 120 мм та 82 мм, а в районі Травневого обстріли велися із мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів і кулеметів.
Неподалік Кримського вівся вогонь із гранатометів. В результаті обстрілів один військовослужбовець сил ООС був поранений.
Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли. Наші захисники проявили сьогодні мужність та рішуче відповіли на усі обстріли з боку противника, переконливо змусивши ворога повернутися до дотримання режиму припинення вогню. Втрати противника уточнюються, - йдеться в повідомленні.
В штабі наголосили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, упродовж минулої доби в зоні проведення ООС зафіксовано 5 обстрілів українських позицій із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.
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