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17 квітня 2020, 21:18 10

Командувач Нацгвардії захворів на COVID-19

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17 квітня 2020, 21:18 10
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У командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколи Балана підтверджено позитивний тест на коронавірус
У командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколи Балана підтверджено позитивний тест на коронавірус

Про це написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

"Захворювання проходить майже безсимптомно. Стан здоров’я задовільний. Генерал Балан із сьогоднішнього дня знаходиться на самоізоляції. Всі особи, які з ним контактували останнім часом, пройдуть тестування”, - написав Геращенко.

Також заступник міністра зазначив, що Національна гвардія продовжує виконувати покладені на неї завдання в повному обсязі, а обов’язки Командуючого виконує перший заступник - генерал-лейтенант Володимир Кондратюк.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ зафіксовано другий летальний випадок від коронавірусу.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 24 людини.

Як писали RegioNews раніше, найбільше інфікувань відбувається під час контакту військових із місцевим населенням. Цивільні можуть переносити збудник COVID-19 й не підозрювати про це. Адже інкубаційний період коронавірусу в середньому від 2 до 14 днів.


коронавірус Україна Нацгвардія хвороба
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