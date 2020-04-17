Командувач Нацгвардії захворів на COVID-19
Про це написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
"Захворювання проходить майже безсимптомно. Стан здоров’я задовільний. Генерал Балан із сьогоднішнього дня знаходиться на самоізоляції. Всі особи, які з ним контактували останнім часом, пройдуть тестування”, - написав Геращенко.
Також заступник міністра зазначив, що Національна гвардія продовжує виконувати покладені на неї завдання в повному обсязі, а обов’язки Командуючого виконує перший заступник - генерал-лейтенант Володимир Кондратюк.
Як повідомлялося раніше, у ЗСУ зафіксовано другий летальний випадок від коронавірусу.
Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 24 людини.
Як писали RegioNews раніше, найбільше інфікувань відбувається під час контакту військових із місцевим населенням. Цивільні можуть переносити збудник COVID-19 й не підозрювати про це. Адже інкубаційний період коронавірусу в середньому від 2 до 14 днів.
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