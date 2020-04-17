Командувач Нацгвардії захворів на COVID-19

У командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколи Балана підтверджено позитивний тест на коронавірус

У командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколи Балана підтверджено позитивний тест на коронавірус

Про це написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

"Захворювання проходить майже безсимптомно. Стан здоров’я задовільний. Генерал Балан із сьогоднішнього дня знаходиться на самоізоляції. Всі особи, які з ним контактували останнім часом, пройдуть тестування”, - написав Геращенко.

Також заступник міністра зазначив, що Національна гвардія продовжує виконувати покладені на неї завдання в повному обсязі, а обов’язки Командуючого виконує перший заступник - генерал-лейтенант Володимир Кондратюк.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ зафіксовано другий летальний випадок від коронавірусу.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 24 людини.

Як писали RegioNews раніше, найбільше інфікувань відбувається під час контакту військових із місцевим населенням. Цивільні можуть переносити збудник COVID-19 й не підозрювати про це. Адже інкубаційний період коронавірусу в середньому від 2 до 14 днів.