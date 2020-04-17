Коронавірус в Україні: 501 новий випадок, загальна кількість хворих - 4662
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Зазначається, що 125 пацієнтів померли, 246 хворих одужали.
Крім того, за добу коронавірусом COVID-19 захворіли 31 дитина і 91 медичний працівник. 11 дітей і 12 лікарів потрапили до лікарень. Один випадок зафіксовано у Збройних силах України.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 17 квітня 2020 року надійшло 1137 повідомлень про підозру на COVID-19.
Станом на п'ятницю найбільше хворих коронавірусом зафіксовано у Чернівецькій області, там нараховують 759 хворих. Другу сходинку займає Київ із 705 випадками коронавірусу. Серед лідерів також Івано-Франківська область, там захворіли 427 осіб.
Ситуація по інших регіонах України виглядає наступним чином:
Тернопільська область — 353 випадки;
Вінницька область — 296 випадків;
Київська область — 253 випадки;
Рівненська область — 240 випадків;
Кіровоградська область — 218 випадків;
Львівська область — 203 випадки;
Житомирська область — 177 випадків;
Закарпатська область — 150 випадків;
Черкаська область — 137 випадків;
Волинська область — 122 випадки;
Запорізька область — 118 випадків;
Одеська область — 93 випадки;
Дніпропетровська область — 89 випадків;
Сумська область — 81 випадок;
Харківська область — 56 випадків;
Херсонська область — 51 випадок;
Полтавська область — 41 випадок;
Хмельницька область — 38 випадків;
Миколаївська область — 22 випадки;
Чернігівська область — 12 випадків.
Донецька область — 12 випадків;
Луганська область — 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО відсутні.
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Нагадаємо, за минулу добу в Україні було зафіксовано 4161 хворого коронавірусом COVID-19.
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