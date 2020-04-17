Нардеп Рудик вилікувався від коронавірусу

Народний депутат Сергій Рудик розкритикував колег, які принесли вірус до Верховної Ради

Фото: facebook:serhiy.rudyk.3

Народний депутат Сергій Рудик розкритикував колег, які принесли вірус до Верховної Ради

Народний депутат Сергій Рудик вилікувався від коронавірусу, про що він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

"Результат сьогоднішнього КТ показує, що все у мене нормально. Перед цим було два негативних тести, зроблених методом ПЛР, і я з впевненістю можу сказати, що я цю недугу подолав", - сказав Рудик у відеоролику.

Депутат зазначив про ймовірність того, що він заразився від своїх "куршавельских колег" (народних депутатів, які повернулися після відпочинку в горах Франції, де було зафіксовано випадки коронавірусу), котрі брали участь у двох позачергових пленарних засіданнях Верховної Ради 17 березня.

Нагадаємо, позафракційний народний депутат Вадим Новинський заявив, що тест на наявність коронавірусу COVID-19, який він здав сьогодні, показав позитивний результат.

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Нагадаємо, за минулу добу в Україні було зафіксовано 4161 хворого коронавірусом COVID-19.