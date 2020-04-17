14:38  17 квітня
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
09:34  17 квітня
Коронавірус в Україні: 501 новий випадок, загальна кількість хворих - 4662
12:14  17 квітня
Спалах коронавірусу у Почаївській лаврі: настоятель ігнорує вимоги влади і лікарів
UA | RU
UA | RU
17 квітня 2020, 18:08 2

Нардеп Рудик вилікувався від коронавірусу

Читайте также
на русском языке
17 квітня 2020, 18:08 2
Читайте также на русском языке
Народний депутат Сергій Рудик розкритикував колег, які принесли вірус до Верховної Ради
Фото: facebook:serhiy.rudyk.3
Народний депутат Сергій Рудик розкритикував колег, які принесли вірус до Верховної Ради

Народний депутат Сергій Рудик вилікувався від коронавірусу, про що він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

"Результат сьогоднішнього КТ показує, що все у мене нормально. Перед цим було два негативних тести, зроблених методом ПЛР, і я з впевненістю можу сказати, що я цю недугу подолав", - сказав Рудик у відеоролику.

Депутат зазначив про ймовірність того, що він заразився від своїх "куршавельских колег" (народних депутатів, які повернулися після відпочинку в горах Франції, де було зафіксовано випадки коронавірусу), котрі брали участь у двох позачергових пленарних засіданнях Верховної Ради 17 березня.

Нагадаємо, позафракційний народний депутат Вадим Новинський заявив, що тест на наявність коронавірусу COVID-19, який він здав сьогодні, показав позитивний результат.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, за минулу добу в Україні було зафіксовано 4161 хворого коронавірусом COVID-19.


коронавірус Верховна Рада депутат нардеп
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Депутати приписують собі роздачу пайків від мережі супермаркетів
17 квітня 2020, 15:34
У Порошенка передали для медпрацівників 30 тисяч захисних костюмів
17 квітня 2020, 15:29
На Харьківщині священик став розповсюджувачем коронавіруса: село закриють на повний карантин
17 квітня 2020, 15:04
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 08:09
Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
15 квітня 2020, 09:59
Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
13 квітня 2020, 13:57
У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
12 квітня 2020, 12:19
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Стало відомо, коли у столиці запустять громадський транспорт
14 квітня 2020, 19:06
Останні Популярні
Валерія Ясницька
Марія Бурмака
Геннадій Москаль
Всі блоги »
Ринок праці в Україні: чому після закінчення карантину трудова міграція подвоїться
17 квітня 2020, 12:00
Одещина: хто контролює автостанції регіону
16 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Олександр Ярославський
Куратор Харківської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »