Нардеп Рудик вилікувався від коронавірусу
Народний депутат Сергій Рудик вилікувався від коронавірусу, про що він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
"Результат сьогоднішнього КТ показує, що все у мене нормально. Перед цим було два негативних тести, зроблених методом ПЛР, і я з впевненістю можу сказати, що я цю недугу подолав", - сказав Рудик у відеоролику.
Депутат зазначив про ймовірність того, що він заразився від своїх "куршавельских колег" (народних депутатів, які повернулися після відпочинку в горах Франції, де було зафіксовано випадки коронавірусу), котрі брали участь у двох позачергових пленарних засіданнях Верховної Ради 17 березня.
Нагадаємо, позафракційний народний депутат Вадим Новинський заявив, що тест на наявність коронавірусу COVID-19, який він здав сьогодні, показав позитивний результат.
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Нагадаємо, за минулу добу в Україні було зафіксовано 4161 хворого коронавірусом COVID-19.
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