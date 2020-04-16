У Львові вирішили питання роботи ринків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.
"Щодо ринків. Коротко - будуть працювати до суботи 16:00", - повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Мер пояснив, що він провів розмови на цю тему з Прем‘єр-міністром Денисом Шмигалем та головним санітарним лікарем Віктором Ляшком. Пояснив свою позицію: у Львові ввели жорсткі санітарні вимоги на ринках і що на львівських ринках, на відкритому повітрі, безпечніше, ніж навіть в супермаркетах.
У міськраді отримали офіційне роз‘яснення Ляшка про те, що його позиція щодо закриття ринків є рекомендаційною і рішення за місцевими органами влади.
"Отож міська комісія з надзвичайних ситуацій щойно прийняла рішення дозволити роботу ринків у Львові до 16:00, суботи 18 квітня. Після цього закриваємо їх аж до кінця карантину - до 24 квітня", - пише Садовий.
Сьогодні вранці міською комісією з питань ТЕБ і НС прийняте рішення про заборону діяльності усіх продуктових ринків на території Львова.
Вранці мер Львова заявив, що очікує на роз’яснення уряду та головного санітарного лікаря щодо роботи ринків. Адже через постанови Кабміну, головного санітарного лікаря, органи місцевого самоврядування не докінця розуміють, як мають діяти в цих умовах. Перед Великоднем люди привезли на ринки багато різноманітної продукції і стали заручниками невизначеної ситуації.
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