У Запоріжжі виконком відмовився зупиняти роботу маршруток на період карантину

Члени виконавчого комітету Запорізької міськради не ухвалили рішення щодо заборони перевезення пасажирів маршрутками

Фото: міськрада Запоріжжя

Члени виконавчого комітету Запорізької міськради не ухвалили рішення щодо заборони перевезення пасажирів маршрутками

Про це йдеться на сайті міськради, передає RegioNews.

Раніше проект оптимізації маршрутів з'явився на сайті мерії, але пізніше його видалили через те, що його не підтримали члени виконкому. Документ відправили на доопрацювання.

"Головне завдання — не скасувати роботу автобусів малої місткості, а оптимізувати маршрути з урахуванням зменшення пасажиропотоку у зв'язку з відповідною Постановою Кабміну, якою передбачено проїзд виключно для певних категорій населення за спеціальними довідками. Повинно бути максимально збережено і кількість маршрутів, необхідних для забезпечення перевезення громадян в умовах карантину. При цьому перевезеннями повинні бути забезпечені всі райони міста. У разі ухвалення остаточного рішення виконавчого комітету про внесення змін в роботу транспорту про це буде повідомлено додатково на офіційному сайті міської влади", — повідомляється на сайті мерії.

Варто нагадати, що 6 квітня мер Володимир Буряк дозволив всьому громадському транспорту вийти на маршрути. А вже 7 квітня президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців заявив, що розпорядження мерії про роботу транспорту йде проти постанови Кабміну і на це вже зреагували і СБУ, і Нацполиция.

Зазначимо, що за даними МОЗ, в Запорізькій області вже 115 заражених COVID-19. Так, коронавірус виявили у трьох військовослужбовців різних військових частин Запорізького гарнізону, які з 9 квітня перебували на самоізоляції, так як контактували із інфікованою особою.