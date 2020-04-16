У Чорнобильській зоні через вітер знову почалася пожежа

Пожежа у Чорнобильській зоні відновилася та охопила територію поблизу села Корогод

Пожежа у Чорнобильській зоні відновилася та охопила територію поблизу села Корогод

Про це повідомив директор Chornobyl Tour Ярослав Ємельяненко на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

"Піщана буря 16.04 роздмухує осередки тління до відкритого вогню в багатьох місцях. Дуже сподіваюсь, що цього разу буде вже миттєва реакція держави, без затримки. Тим більше, що бюджети на гасіння виділені”, - коментує ситуацію активіст.

Нагадаємо, інформація про пожежу в Чорнобильській зоні поблизу села Володимирівка Котовського лісництва надійшла ще 4 квітня.

5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон. Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території Зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.

Також повідомлялось, що поліція встановила підпалювача у Чорнобильській зоні.