09:33  16 квітня
В Україні вже зафіксовано 4161 хворого коронавірусом
15:17  16 квітня
НАЗК перевірить законність перельоту Єрмака з Мінська літаком Пінчука
08:53  16 квітня
Верховна Рада розгляне проєкт закону про протидію депутатському спаму
UA | RU
UA | RU
16 квітня 2020, 18:14 20

У Чорнобильській зоні через вітер знову почалася пожежа

Читайте также
на русском языке
16 квітня 2020, 18:14 20
Читайте также на русском языке
Пожежа у Чорнобильській зоні відновилася та охопила територію поблизу села Корогод
Пожежа у Чорнобильській зоні відновилася та охопила територію поблизу села Корогод

Про це повідомив директор Chornobyl Tour Ярослав Ємельяненко на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

"Піщана буря 16.04 роздмухує осередки тління до відкритого вогню в багатьох місцях. Дуже сподіваюсь, що цього разу буде вже миттєва реакція держави, без затримки. Тим більше, що бюджети на гасіння виділені”, - коментує ситуацію активіст.

Нагадаємо, інформація про пожежу в Чорнобильській зоні поблизу села Володимирівка Котовського лісництва надійшла ще 4 квітня.

5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон. Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території Зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.

Також повідомлялось, що поліція встановила підпалювача у Чорнобильській зоні.


пожежа ДСНС Чорнобиль Київська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Осередки загоряння біля Прип'яті та Чорнобиля ліквідовано: ДСНС
15 квітня 2020, 16:16
На Чернігівщині горить 90 га торфу
15 квітня 2020, 15:35
В Чорнобильській зоні триває гасіння залишків пожежі
15 квітня 2020, 08:53
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
16 квітня 2020, 13:25
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
09 квітня 2020, 18:33
Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
15 квітня 2020, 09:59
У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
12 квітня 2020, 12:19
Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
13 квітня 2020, 13:57
Останні Популярні
Марія Бурмака
Геннадій Москаль
Валерій Пекар
Всі блоги »
Одещина: хто контролює автостанції регіону
16 квітня 2020, 16:00
Пожежа в Чорнобильській зоні: яких наслідків чекати українцям
16 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Олександр Ярославський
Куратор Харківської області по боротьбі з COVID-19
Новинський Вадим
Куратор Херсонської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »