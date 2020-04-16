У Чорнобильській зоні через вітер знову почалася пожежа
Про це повідомив директор Chornobyl Tour Ярослав Ємельяненко на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
"Піщана буря 16.04 роздмухує осередки тління до відкритого вогню в багатьох місцях. Дуже сподіваюсь, що цього разу буде вже миттєва реакція держави, без затримки. Тим більше, що бюджети на гасіння виділені”, - коментує ситуацію активіст.
Нагадаємо, інформація про пожежу в Чорнобильській зоні поблизу села Володимирівка Котовського лісництва надійшла ще 4 квітня.
5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон. Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території Зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.
Також повідомлялось, що поліція встановила підпалювача у Чорнобильській зоні.
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