На Чернігівщині горить 90 га торфу

Поблизу села Смолин Чернігівського району виявили горіння окремих осередків торфу

Фото: ДСНС

Поблизу села Смолин Чернігівського району виявили горіння окремих осередків торфу

Про це пише RеgioNews з посиланням на ДСНС України.

14 квітня виявлено горіння торфу окремими осередками на загальній площі близько 90 га біля с. Смолин Чернігівського району. Горіння відбувається на глибині 30-40 см.

Впродовж минулої доби ліквідовано пожежу на площі 0,05 га. До гасіння залучено 49 чоловік та 15 одиниць спеціальної техніки.

Загрози поширення пожежі на населені пункти та лісові масиви немає. Наразі проводяться роботи щодо обмеження розповсюдження горіння та ліквідації осередків пожежі.

Нагадаємо, на Чернігівщині локалізували пожежу, яка розгорілася ще 8 квітня. Вогонь охопив майже 200 га.

До слова, Рада збільшила штрафи за підпал трави та лісові пожежі. За законопроект проголосували 328 народних депутатів.

Збільшили розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря від 30 600 грн до 61 200 грн. За знищення або пошкодження рослинності навколо населених пунктів, вздовж залізниць відтепер каратимуть штрафами від 91 800 до 153 тис. грн. За порушення вимог пожежної безпеки в лісах доведеться заплатити від 1530 грн до 15 300 грн. За самовільне випалювання рослинності або її залишків - від 3060 грн до 21 420 грн. За самовільне випалювання рослинності або її залишків в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду - від 6120 грн до 30 600 грн.