Осередки загоряння біля Прип'яті та Чорнобиля ліквідовано: ДСНС
Про це повідомила речниця Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Поблизу міста Прип'яті та міста Чорнобиля були осередки займань, але все там локалізовано, ліквідовано, та наразі там навіть тління немає", - прокоментувала вона в ефірі телеканалу "Україна 24" у середу.
За словами представниці облуправління ДСНС, будинки самоселів в Поліському районі в результаті лісових пожеж не постраждали.
Нагадаємо, інформація про пожежу в Чорнобильській зоні поблизу села Володимирівка Котовського лісництва надійшла ще 4 квітня.
5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон. Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території Зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.
Також повідомлялось, що поліція встановила підпалювача у Чорнобильській зоні.
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