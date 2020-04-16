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16 апреля 2020, 18:14 11

В Чернобыльской зоне из-за ветра снова начался пожар

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16 апреля 2020, 18:14 11
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Пожар в Чернобыльской зоне восстановился и охватил территорию вблизи села Корогод
Пожар в Чернобыльской зоне восстановился и охватил территорию вблизи села Корогод

Об этом сообщил директор Chornobyl Tour Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Песчаная буря 16.04 раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах. Очень надеюсь, что этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки. Тем более, что бюджеты на тушение выделены”, - комментирует ситуацию активист.

Напомним, информация о пожаре в Чернобыльской зоне вблизи села Владимировка Котовского лесничества поступило еще 4 апреля.

5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, ухудшился радиационный фон. Злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории Зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка.

Также сообщалось, что полиция установила поджигателя в Чернобыльской зоне.


пожар ГСЧС Чернобыль Киевская область
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