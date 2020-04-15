До Запорізької області рухається хмара з Чорнобиля: людей запевнили, що хвилюватись не варто
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на данні Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки.
Варто нагадати, що це хмара утворилась внаслідок масштабної пожежі, що тривала 10 днів. Повітряні маси з продуктами горіння рухаються в південному і південно-східному напрямках.
Однак, за словами фахівців, максимальна концентрація радіоактивного цезію в повітряних масах не перевищує небезпечної позначки і загрози людям не несе.
Оперативна інформація щодо прогнозних розрахунків руху потенційно забруднених повітряних мас на 14-15 квітня 2020 року. Траєкторії руху потенційно забруднених повітряних мас будуть направлені у південному та південно-східному напрямку. Відповідно до прогнозу максимальні концентрації Cs-137 у приземному шарі повітря м. Києва можуть тимчасово сягати одиниць мБк/м3. Ці показники не перевищують ті, які спостерігалися раніше, та не завдають шкоди здоров’ю населення.Опубліковано Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки Вівторок, 14 квітня 2020 р.
Інформація щодо можливого негативного впливу на радіаційну обстановку дуже занепокоїла жителів області. Люди переживають за своє здоров’я.
Тому сьогодні, 15 квітня, фахівці ДУ "Запорізький ОЛЦ МОЗ України" провели радіаційно-гігієнічний моніторинг гамма-фону території в контрольних точках. Людей запевняють, що ситуація не несе загрози.
"Результати вимірювань в контрольній точці за адресою м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 27 (газон) становлять 0,12-0,14 мкЗв/год, що не перевищує показники багаторічних спостережень в даній точці. Доза опромінення від перебування на вулиці при таких рівнях гамма-фону не перевищить 1 мЗв/рік та не створює небезпеки для населення області. Горіння лісів у зоні відчуження Чорнобильської АЕС не впливає на стан радіоактивності території Запорізької області", - говорять фахівці.
Нагадаэмо, що станом на ранок 15 квітня в Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС пожежники здійснюють заходи із гасіння тліючих осередків, які залишилися після масштабної пожежі.
- 12:45 15 квітня До Запорізької області рухається хмара з Чорнобиля: людей запевнили, що хвилюватись не варто
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