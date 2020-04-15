09:28  15 квітня
Кількість хворих коронавірусом зросла до 3764 хворих, за добу виявили 392 нових випадки
13:38  15 квітня
ДБР відмовило журналістам у доступі до інформації про допит Єрмака
14:12  15 квітня
Голова Вінницької ОДА Скальський вважає масове зараження лікарів "їх власною необачністю"
UA | RU
UA | RU
15 квітня 2020, 13:42 23

На Буковині вщент згоріла церква, якій було понад сто років

Читайте также
на русском языке
15 квітня 2020, 13:42 23
Читайте также на русском языке
У Чернівецькій області у ніч на 15 квітня в селі Лукавці Вижницького району сталася масштабна пожежа у церкві Святої Параскеви Сербської
Фото: Вижницька РДА
У Чернівецькій області у ніч на 15 квітня в селі Лукавці Вижницького району сталася масштабна пожежа у церкві Святої Параскеви Сербської

Про це повідомляє Вижницька РДА у Facebook, пише RegioNews.

Цієї ночі вогонь знищив церкву Святої Параскеви в селі Лукавці Вижницького району, побудовану ще 1898 року. Про пожежу повідомили рятувальникам Вижниці о 3:38 год ранку. Внаслідок пожежі будівлю церкви, церковне начиння і майно було повністю знищено.

"Шість пожежних машин лише під ранок побороли полум’я і о 6:15 год. пожежу на площі 650 кв. м ліквідовано. Причини і збитки встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: В Чорнобильській зоні відкритого вогню немає, але деякі ділянки ще тліють


Буковина пожежа церква вогонь
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
До Запорізької області рухається хмара з Чорнобиля: людей запевнили, що хвилюватись не варто
15 квітня 2020, 12:45
На Буковині майже 600 хворих на коронавірус, але ринки перед Великоднем не закриватимуть
15 квітня 2020, 09:51
В Чорнобильській зоні триває гасіння залишків пожежі
15 квітня 2020, 08:53
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
15 квітня 2020, 16:13
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
09 квітня 2020, 18:33
Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
08 квітня 2020, 17:53
Кабмін змінив карантинні обмеження
08 квітня 2020, 21:38
У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
12 квітня 2020, 12:19
Останні Популярні
Геннадій Москаль
Валерій Пекар
Олександр Пермяков
Всі блоги »
У Дніпрі батько з сином на медичних тендерах прибрали до рук 4 мільйони
15 квітня 2020, 12:00
Як коронакриза змінила ринок нерухомості у Києві, Одесі, Львові та Харкові
14 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Олександр Ярославський
Куратор Харківської області по боротьбі з COVID-19
Новинський Вадим
Куратор Херсонської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »