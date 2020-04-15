На Буковині вщент згоріла церква, якій було понад сто років
У Чернівецькій області у ніч на 15 квітня в селі Лукавці Вижницького району сталася масштабна пожежа у церкві Святої Параскеви Сербської
У Чернівецькій області у ніч на 15 квітня в селі Лукавці Вижницького району сталася масштабна пожежа у церкві Святої Параскеви Сербської
Про це повідомляє Вижницька РДА у Facebook, пише RegioNews.
Цієї ночі вогонь знищив церкву Святої Параскеви в селі Лукавці Вижницького району, побудовану ще 1898 року. Про пожежу повідомили рятувальникам Вижниці о 3:38 год ранку. Внаслідок пожежі будівлю церкви, церковне начиння і майно було повністю знищено.
"Шість пожежних машин лише під ранок побороли полум’я і о 6:15 год. пожежу на площі 650 кв. м ліквідовано. Причини і збитки встановлюються", - йдеться у повідомленні.
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