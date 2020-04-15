Очаги возгорания возле Припяти и Чернобыля ликвидированы: ГСЧС
Об этом сообщила спикер Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киевской области Виктория Рубан, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вблизи города Припять и города Чернобыля были очаги возгораний, но все там локализировано, ликвидировано, и сейчас там даже тления нет", - прокомментировала она в эфире телеканала "Украина 24" в среду.
По словам пресс-секретаря облуправления ГСЧС, дома самоселов в Полесском районе в результате лесных пожаров не пострадали.
Напомним, информация о пожаре в Чернобыльской зоне вблизи села Владимировка Котовского лесничества поступило еще 4 апреля.
5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, ухудшился радиационный фон. Злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории Зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка.
Также сообщалось, что полиция установила поджигателя в Чернобыльской зоне.
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