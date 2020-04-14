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14 квітня 2020, 16:35 6

Брали пальним: посадовців ДСНС Волині затримали за одержання неправомірної вигоди

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14 квітня 2020, 16:35 6
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Слідчі Державного бюро розслідувань затримали одного із керівників управління ДСНС у Волинській області та начальника одного із загонів управління під час одержання неправомірної вигоди
Слідчі Державного бюро розслідувань затримали одного із керівників управління ДСНС у Волинській області та начальника одного із загонів управління під час одержання неправомірної вигоди

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт ДБР України.

Посадовці ДСНС вимагали та одержали тисячу літрів дизельного палива за безперешкодне погодження документів щодо роботи АЗС та невтручання у діяльність підприємства.

Посадових осіб затримано під час одержання ними неправомірної вигоди.За непідтвердженими поки що даними, один із затриманих - заступник начальника обласного управління ДСНС у Волинській області.

Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру, відсторонення їх від займаних посад та обрання відносно них запобіжного заходу.

У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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ДБР хабар кримінал Волинь ДСНС Волинська область
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