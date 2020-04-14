Брали пальним: посадовців ДСНС Волині затримали за одержання неправомірної вигоди
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт ДБР України.
Посадовці ДСНС вимагали та одержали тисячу літрів дизельного палива за безперешкодне погодження документів щодо роботи АЗС та невтручання у діяльність підприємства.
Посадових осіб затримано під час одержання ними неправомірної вигоди.За непідтвердженими поки що даними, один із затриманих - заступник начальника обласного управління ДСНС у Волинській області.
Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру, відсторонення їх від займаних посад та обрання відносно них запобіжного заходу.
У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
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