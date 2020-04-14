Брали пальним: посадовців ДСНС Волині затримали за одержання неправомірної вигоди

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали одного із керівників управління ДСНС у Волинській області та начальника одного із загонів управління під час одержання неправомірної вигоди

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали одного із керівників управління ДСНС у Волинській області та начальника одного із загонів управління під час одержання неправомірної вигоди

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