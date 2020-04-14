Київська поліція впіймала злочинців, які продавали дітей за кордон

У Київській області викрили злочинну групу, яка виготовляла підроблені документи, необхідні для вивезення дітей за кордон

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У Київській області викрили злочинну групу, яка виготовляла підроблені документи, необхідні для вивезення дітей за кордон

Члени злочинної групи підробляли дозвільні документи для виїзду неповнолітніх, передає RegioNews, з посиланням на пресслужбу поліції.

За свої "послуги” зловмисники брали 150-200 євро. Підроблені "на замовлення” документи для перетину Державного кордону дітей використовувались одним з батьків без згоди іншого, або третіми особами.

"Поліцейські провели сім обшуків за місцем проживання фігурантів, де виявили та вилучили підроблені заяви з дозволами батьків на виїзд дітей за кордон з іншими особами, фотокопії сторінок паспортів батьків з явними ознаками підроблення, чисті бланки паспортів для виїзду за кордон”, - повідомляє відомство.

До того ж, було знайдено 3-D принтер – обладнання, за допомогою якого виготовляли підроблені кліше штампів, печаток державних установ, підроблені бланки віз іноземних держав.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 322 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) Кримінального кодексу, що передбачає до дев'яти років позбавлення волі.

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