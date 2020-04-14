Щороку горять херсонські плавні: рятувальники закликають до відповідальності

Горять херсонські плавні, а рятувальники не завжди можуть впоратися с пожежами своїми силами

Фото: ДСНС

Горять херсонські плавні, а рятувальники не завжди можуть впоратися с пожежами своїми силами

Про це повідомляєRegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС у Херсонській області.

Рятувальники зазначають, що беручи до уваги масштаби очеретяних угідь та їх заболоченість, часто до осередків займань просто фізично дістатись неможливо. Тому вони впевнені, що в цьому питанні допоможе тісна співпраця між усіма відповідальними структурами та відомствами.

"Прикро, проте через брак людського та матеріального ресурсів, ефективність охорони території парку (природний парк "Нижньодніпровський" - ред.), у даному разі, від вогняної стихії, зводиться до мінімуму. У результаті, як горіло, так і горить. Для запобігання та протидії виникненню пожеж у очеретяних плавнях потрібна тісна співпраця між усіма відповідальними структурами та відомствами. Це і екологи, і водна поліції, і працівники "Нижньодніпровського", і голови дачних кооперативів, а вже у випадку загрозливої пожежі і рятувальники обласної ДСНС", - зазначають у ДСНС.

Крім того, рятувальники впевнені, що необхідно чітко визначати збитки з подальшим їх оприлюдненням, а також посилити адміністративну та кримінальну відповідальність.