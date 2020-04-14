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14 квітня 2020, 14:42 2

Щороку горять херсонські плавні: рятувальники закликають до відповідальності

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14 квітня 2020, 14:42 2
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Горять херсонські плавні, а рятувальники не завжди можуть впоратися с пожежами своїми силами
Фото: ДСНС
Горять херсонські плавні, а рятувальники не завжди можуть впоратися с пожежами своїми силами

Про це повідомляєRegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС у Херсонській області.

Рятувальники зазначають, що беручи до уваги масштаби очеретяних угідь та їх заболоченість, часто до осередків займань просто фізично дістатись неможливо. Тому вони впевнені, що в цьому питанні допоможе тісна співпраця між усіма відповідальними структурами та відомствами.

"Прикро, проте через брак людського та матеріального ресурсів, ефективність охорони території парку (природний парк "Нижньодніпровський" - ред.), у даному разі, від вогняної стихії, зводиться до мінімуму. У результаті, як горіло, так і горить. Для запобігання та протидії виникненню пожеж у очеретяних плавнях потрібна тісна співпраця між усіма відповідальними структурами та відомствами. Це і екологи, і водна поліції, і працівники "Нижньодніпровського", і голови дачних кооперативів, а вже у випадку загрозливої пожежі і рятувальники обласної ДСНС", - зазначають у ДСНС.

Крім того, рятувальники впевнені, що необхідно чітко визначати збитки з подальшим їх оприлюдненням, а також посилити адміністративну та кримінальну відповідальність.

"Для прикладу у випадку пожежі у заповіднику Асканія Нова, коли вигорають багаторічні квіткові рослини, побічні збитки на площі 1 га оцінюються у 2 млн 200 тис. гривень. Можливо тоді у паліїв все-таки прокинуться совість та страх. Як мінімум поменшає паліїв та зростатиме громадянська позиція й відповідальність у більшості громадян. І тоді природа зможе віддячити людям, створюючи прекрасні умови для відпочину та оздоровлення", - йдеться у повідомлені.


ДСНС рятувальники пожежа Херсон
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