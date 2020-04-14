09:40  14 квітня
В Україні кількість хворих COVID-19 зросла до 3372
14:25  14 квітня
Місяць карантину: як змінилися політичні симпатії українців
13:49  14 квітня
Буковель планує відновити роботу з 25 квітня
UA | RU
UA | RU
14 квітня 2020, 15:32 7

У Миколаївській області 14 хворих на COVID-19 і всі з однієї релігійної організації

Читайте также
на русском языке
14 квітня 2020, 15:32 7
Читайте также на русском языке
У Миколаївській області зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом — всі у Вознесенському районі
Фото: pexels
У Миколаївській області зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом — всі у Вознесенському районі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Миколаївської ОДА

Так, за минулу добу в області виявили дев’ять випадків інфікування. З них двоє людей живуть в селі Воронівка, шість чоловік з міста Вознесенськ (четверо з однієї сім'ї) і одна людина з села Прибужани.

Відзначається, що всі інфіковані тісно спілкувалися між собою.

"Зазначені особи належать до тісного кола спілкування із раніше захворілими, за релігійною ознакою", - запевнили в ОДА.

За медичною допомогою звернулися чотири людини, одна госпіталізована, решті призначено амбулаторне лікування.

Нагадаємо, що депутати Миколаївської обласної ради погодили розподіл 259,5 мільйонів гривень з обласного бюджету, частину витратять на боротьбу з коронавірусом.


коронавірус Миколаївська ОДА карантин COVID-19
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У лікарнях Буковини через коронавірус перебуває майже 300 осіб, семеро – на ШВЛ
14 квітня 2020, 15:11
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
14 квітня 2020, 16:16
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
09 квітня 2020, 18:33
Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
08 квітня 2020, 17:53
Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України
07 квітня 2020, 11:49
Міністр Чернишов працює в інтересах забудовників Вавриша та Ісаєнко - ЗМІ
07 квітня 2020, 17:49
Останні Популярні
Олександр Пермяков
Геннадій Москаль
Ганна Новосад
Всі блоги »
Як коронакриза змінила ринок нерухомості у Києві, Одесі, Львові та Харкові
14 квітня 2020, 12:00
Львів: чому Зеленський перший на виліт, а Вакарчуку варто приготуватися
13 квітня 2020, 14:00
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Новинський Вадим
Куратор Херсонської області по боротьбі з COVID-19
Рінат Ахметов
Куратор по боротьбі з COVID-19 в Івано-Франківській, Львівській, Донецькій та Луганській областях
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »