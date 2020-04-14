У Миколаївській області 14 хворих на COVID-19 і всі з однієї релігійної організації

У Миколаївській області зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом — всі у Вознесенському районі

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У Миколаївській області зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом — всі у Вознесенському районі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Миколаївської ОДА

Так, за минулу добу в області виявили дев’ять випадків інфікування. З них двоє людей живуть в селі Воронівка, шість чоловік з міста Вознесенськ (четверо з однієї сім'ї) і одна людина з села Прибужани.

Відзначається, що всі інфіковані тісно спілкувалися між собою.

"Зазначені особи належать до тісного кола спілкування із раніше захворілими, за релігійною ознакою", - запевнили в ОДА.

За медичною допомогою звернулися чотири людини, одна госпіталізована, решті призначено амбулаторне лікування.

Нагадаємо, що депутати Миколаївської обласної ради погодили розподіл 259,5 мільйонів гривень з обласного бюджету, частину витратять на боротьбу з коронавірусом.